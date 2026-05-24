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為了全面提升「水果之王」榴槤的出口競爭力與品質檢測能力，泰國政府正積極推動將人工智慧（AI）、X光檢測以及先進的頻率分析技術引入本土水果產業鏈，期盼透過科技外衣，推動泰國轉型為全球「水果創新中心」。泰國副總理兼高等教育、科學、研究與創新部（MHESI）部長裕差南·翁沙瓦（Yodchanan Wongsawat）近日前往泰國重要的水果集散及分銷中心——尖竹汶府（Chanthaburi）進行實地視察。尖竹汶府副省長指出，該府每年水果產量超過 80 萬噸。裕差南表示，結合科技與在地資源，不僅能提高榴槤的附加價值、改善農民收入，更是泰國農業轉型的關鍵契機。目前官方與民間正從以下 5 大核心領域推動產業升級：第一、AI精準分級：私營包裝廠已率先在水果分級與包裝環節導入 AI 技術。透過演算法，系統能精確檢測榴槤的成熟度，並依據精準的重量規格進行自動化分揀。第二、X光延鮮與除蟲：利用 X 光照射技術來延緩榴槤的成熟速度、延長產品保質期，並能有效消滅果實內的害蟲，確保出口水果完全符合中國、美國等海外市場的嚴格進口檢驗標準。第三、科學取代人工「聽診」：過去判斷榴槤成熟度極度依賴經驗豐富的師傅「拿木棍敲擊果殼聽聲音」；如今新技術改用頻率分析技術，不僅能科學化判定成熟度，還能精準推算出內部果肉的重量與水分，甚至能提前預防榴槤的潛在病害。第四、循環經濟利用：為落實環保，研究人員建立循環經濟模式，將過去被視為農業廢棄物的榴槤果皮進行回收，成功提取出纖維素及纖維材料，可進一步加工製成高端紙漿與環保包裝材料。第五、開發創新商品：積極研發加工創新產品，如即飲榴槤果汁、榴槤粉狀飲品等，積極開拓傳統生鮮水果之外的藍海市場。市場分析認為，隨著全球對於進口水果的食品安全與檢疫標準日益提高，泰國作為東南亞榴槤出口大國，將傳統農業與現代科技（數據、AI、光學技術）深度結合已是必然趨勢。這套升級方案不僅能顯著降低因害蟲或不成熟退貨的貿易風險，也能讓產地直送的流程更加透明與標準化。