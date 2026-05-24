藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐近日因在網路公開測試自製「重裝型噴火槍」影片，引爆公共安全爭議，隨後更遭檢警大動作搜出改裝槍械並裁定羈押禁見，再度震驚社會。原本這陣子傳出要舉辦公益活動的孫安佐，今日因羈押禁見而缺席，其前經紀人「重讀天月」今（24）日低調出席台北萌愛協會的公益活動，一現身便遭到媒體包圍。他表示沒有取消活動、如期現身，是要破除「該活動原是孫安佐見面會」的傳言，讓活動回歸公益性，也轉達孫鵬私下對他的叮嚀：「不希望再提孫安佐，也不希望外界再炒作。」
澄清非「孫安佐見面會」！重讀天月讓活動回歸公益性質
面對外界揣測這場活動是孫安佐的變相見面會，重讀天月嚴正澄清其實沒有這件事情，他強調這是一場大家自發性舉辦的第二場公益善舉。他無奈表示，雖然很遺憾發生了社會事件，孫安佐目前也正配合調查中，但善心不應該因此停止。
重讀天月表示，如果因為孫安佐出事就臨時停辦，反而會間接默認這場活動跟孫安佐的爭議綁在一起，「我們必須以行動破除謠言，大家只是願意為社會貢獻一份力量。」
怒反擊外界酸切割沒仁義！重讀天月：我真的是為了錢嗎？
孫安佐出事後，重讀天月請辭經紀人一職，回歸好朋友身分，一度被網友酸是「沒仁義、急著切割」，對此他今天在現場反擊：「很多人說切割沒仁義，我也會說，這真的是很可笑啦！」他表示，當初會當孫安佐的經紀人長達2年，純粹是因為不希望看到孫安佐被丟著不管，「當初想帶著他把形象扭轉，我真的是為了錢嗎？如果我沒顧及仁義，他當初也不會去打拳賽。」
重讀天月他強調，這兩年期間很多人都看出安佐的眼神跟狀態有越來越棒，這次發生事情是他沒注意到，感到很遺憾。他自責表示：「安佐出來後生活很混亂，這件事情會發生，某部分也取決於我當時力挺他，因為我看見這是他的一項發明，我沒有要撇責，做錯就是做錯了！」
孫鵬、狄鶯最新現況！轉達鵬哥叮嚀：長輩希望平靜優先
至於外界最關心的孫安佐狀態、孫家長輩現況，重讀天月表示，目前得知孫安佐是羈押禁見的狀態，除了家人請的律師外，沒有其他多餘的消息，「我最近也不敢主動打給狄鶯姐，目前長輩們的心態都是傾向於休息、平靜優先。」
重讀天月表示，自己平時與孫鵬（鵬哥）聯絡居多，鵬哥經常會打電話過來指導他，提出一些經紀業務上可以做得更好的地方。這幾天孫鵬也回頭叮嚀他，重申「不希望再被媒體炒作得這麼誇張、希望平靜優先」。重讀天月強調，自己絕對不會刻意炒作，但跟媒體保持好關係、在必要時刻站出來說明是有必要的，也希望外界能給孫家長輩多一點喘息與平靜的時間。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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面對外界揣測這場活動是孫安佐的變相見面會，重讀天月嚴正澄清其實沒有這件事情，他強調這是一場大家自發性舉辦的第二場公益善舉。他無奈表示，雖然很遺憾發生了社會事件，孫安佐目前也正配合調查中，但善心不應該因此停止。
重讀天月表示，如果因為孫安佐出事就臨時停辦，反而會間接默認這場活動跟孫安佐的爭議綁在一起，「我們必須以行動破除謠言，大家只是願意為社會貢獻一份力量。」
怒反擊外界酸切割沒仁義！重讀天月：我真的是為了錢嗎？
孫安佐出事後，重讀天月請辭經紀人一職，回歸好朋友身分，一度被網友酸是「沒仁義、急著切割」，對此他今天在現場反擊：「很多人說切割沒仁義，我也會說，這真的是很可笑啦！」他表示，當初會當孫安佐的經紀人長達2年，純粹是因為不希望看到孫安佐被丟著不管，「當初想帶著他把形象扭轉，我真的是為了錢嗎？如果我沒顧及仁義，他當初也不會去打拳賽。」
重讀天月他強調，這兩年期間很多人都看出安佐的眼神跟狀態有越來越棒，這次發生事情是他沒注意到，感到很遺憾。他自責表示：「安佐出來後生活很混亂，這件事情會發生，某部分也取決於我當時力挺他，因為我看見這是他的一項發明，我沒有要撇責，做錯就是做錯了！」
孫鵬、狄鶯最新現況！轉達鵬哥叮嚀：長輩希望平靜優先
至於外界最關心的孫安佐狀態、孫家長輩現況，重讀天月表示，目前得知孫安佐是羈押禁見的狀態，除了家人請的律師外，沒有其他多餘的消息，「我最近也不敢主動打給狄鶯姐，目前長輩們的心態都是傾向於休息、平靜優先。」
重讀天月表示，自己平時與孫鵬（鵬哥）聯絡居多，鵬哥經常會打電話過來指導他，提出一些經紀業務上可以做得更好的地方。這幾天孫鵬也回頭叮嚀他，重申「不希望再被媒體炒作得這麼誇張、希望平靜優先」。重讀天月強調，自己絕對不會刻意炒作，但跟媒體保持好關係、在必要時刻站出來說明是有必要的，也希望外界能給孫家長輩多一點喘息與平靜的時間。
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