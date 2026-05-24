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▲孫安佐前任經紀人重讀天月（左）今日代替孫安佐出席公益活動，他也表示，於公於私他都會是孫安佐的好友，沒有切割、沒有情義的說法。（圖／吳翊緁攝影）

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐近日因在網路公開測試自製「重裝型噴火槍」影片，引爆公共安全爭議，隨後更遭檢警大動作搜出改裝槍械並裁定羈押禁見，再度震驚社會。原本這陣子傳出要舉辦公益活動的孫安佐，今日因羈押禁見而缺席，其前經紀人「重讀天月」今（24）日低調出席台北萌愛協會的公益活動，一現身便遭到媒體包圍。他表示沒有取消活動、如期現身，是要破除「該活動原是孫安佐見面會」的傳言，讓活動回歸公益性，也轉達孫鵬私下對他的叮嚀：「不希望再提孫安佐，也不希望外界再炒作。」澄清非「孫安佐見面會」！重讀天月讓活動回歸公益性質面對外界揣測這場活動是孫安佐的變相見面會，重讀天月嚴正澄清其實沒有這件事情，他強調這是一場大家自發性舉辦的第二場公益善舉。他無奈表示，雖然很遺憾發生了社會事件，孫安佐目前也正配合調查中，但善心不應該因此停止。重讀天月表示，如果因為孫安佐出事就臨時停辦，反而會間接默認這場活動跟孫安佐的爭議綁在一起，「我們必須以行動破除謠言，大家只是願意為社會貢獻一份力量。」怒反擊外界酸切割沒仁義！重讀天月：我真的是為了錢嗎？孫安佐出事後，重讀天月請辭經紀人一職，回歸好朋友身分，一度被網友酸是「沒仁義、急著切割」，對此他今天在現場反擊：「很多人說切割沒仁義，我也會說，這真的是很可笑啦！」他表示，當初會當孫安佐的經紀人長達2年，純粹是因為不希望看到孫安佐被丟著不管，「當初想帶著他把形象扭轉，我真的是為了錢嗎？如果我沒顧及仁義，他當初也不會去打拳賽。」重讀天月他強調，這兩年期間很多人都看出安佐的眼神跟狀態有越來越棒，這次發生事情是他沒注意到，感到很遺憾。他自責表示：「安佐出來後生活很混亂，這件事情會發生，某部分也取決於我當時力挺他，因為我看見這是他的一項發明，我沒有要撇責，做錯就是做錯了！」孫鵬、狄鶯最新現況！轉達鵬哥叮嚀：長輩希望平靜優先至於外界最關心的孫安佐狀態、孫家長輩現況，重讀天月表示，目前得知孫安佐是羈押禁見的狀態，除了家人請的律師外，沒有其他多餘的消息，「我最近也不敢主動打給狄鶯姐，目前長輩們的心態都是傾向於休息、平靜優先。」重讀天月表示，自己平時與孫鵬（鵬哥）聯絡居多，鵬哥經常會打電話過來指導他，提出一些經紀業務上可以做得更好的地方。這幾天孫鵬也回頭叮嚀他，重申「不希望再被媒體炒作得這麼誇張、希望平靜優先」。重讀天月強調，自己絕對不會刻意炒作，但跟媒體保持好關係、在必要時刻站出來說明是有必要的，也希望外界能給孫家長輩多一點喘息與平靜的時間。