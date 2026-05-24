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韓國男團SEVENTEEN於5月13日、14日，在東京巨蛋舉行「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」，兩天共吸引約10萬名CARAT到場朝聖，不過，日本東京都政府與官方事後證實，一名20多歲女性粉絲在參加13日場次後被確診感染麻疹，掀起粉絲恐慌。根據了解，該名粉絲其實早在5月11日便已出現發燒與紅疹症狀，但仍照常前往東京巨蛋參加活動，直到15日才正式確診，由於麻疹是高傳染性疾病，可透過空氣傳播，即使只是短暫接觸、甚至進入患者曾停留過的空間，都有感染風險，讓不少當天在場粉絲瞬間陷入不安。對此，SEVENTEEN日本官網也緊急發布公告，提醒現場觀眾近期若出現發燒、咳嗽、流鼻水、眼睛充血或全身紅疹等症狀，務必先聯絡醫療機構後再就醫，並避免搭乘大眾交通工具，以降低傳播風險。事實上，日本近期麻疹疫情持續升溫，截至5月10日全國感染人數已累積達479例，數字是去年同期的4倍以上。而SEVENTEEN接續於5月23日、24日前往大阪京瓷巨蛋舉辦見面會，官方則表示將加強現場安全與衛生管理，希望避免類似情況再次發生。