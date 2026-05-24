我是廣告 請繼續往下閱讀

減輕端午負擔 素粽業績成長5倍

南北粽出現新的共同敵人！今年端午節為6月19日，Yahoo購物消費數據揭全台粽市場的跨世代趣味交鋒，每年必須一戰的「南北粽」之外，具有健康意識的素粽業績飆5倍，冰粽也開發出冰糖葫蘆、紅心芭樂等夜市風味。而今年也出現許多「你可以不吃，但一定要請你的朋友吃」的獵奇口味，如榴槤、香菜花生，瞄準嘗鮮客，成功在社群引發討論。Yahoo購物分析數據發現，X世代對工序繁複、經典口味「潮州粽」的偏好為各世代最高；Y世代則是北部粽的強力支持者；Z世代（追求一次體驗多重口感，傾向購買「南北綜合組」，消費行為更彈性多元。此外，全台雖以肉粽為主流，但地區偏好卻各具特色，中部地區除北部粽外，潮州粽消費佔比相對高；東部及離島消費者則對南部粽情有獨鍾，佔比高達25%，南部地區展現對「花生」口味的極致偏好，反映不同地區在口感、配料與節慶飲食上的差異。而每年吃粽子都容易造成身體負擔，今年帶動Yahoo購物素粽業績成長5倍，其中「北農嚴選」推出的麻香猴菇粽與港式荷葉捲，成功打破素粽口味單一的刻板印象。平台Top3熱銷品粽榜則由傳統名店「狀元油飯」、「呷七碗」與「億長御坊」等老牌名店包辦。此外，創意新品則由「夜市系冰粽」領軍，將紅心芭樂、楊桃剉冰等台灣DNA風味入粽，帶動銷量成長2成。另外，主打「你可以不吃，但一定要請你的朋友吃」的獵奇口味，如榴槤、香菜花生等口味瞄準嘗鮮客，也讓端午送禮從傳統粽走向更輕巧且具話題性的選擇。Yahoo購物「端午粽香」5折起，精選嘉義福源、億長御坊、青葉台菜、南門立家、呷七碗、狀元油飯、十八王公陳家、楊哥楊嫂等經典名店，滿額最高10%回饋送250元購物金，並推出雙平台免運狂歡，活動期間Yahoo購物中心滿288元、Yahoo拍賣滿199元天天免運，助攻全台消費者輕鬆省荷包、解鎖粽夏好滋味！迎接採買高峰，Yahoo購物推出「端午粽香」多重回饋，5月31日前5折起，指定品滿千現折100，5月23日前消費滿1,500送100、滿2,500最高送250購物金；5月24日至5月26日會員日OPENPOINT點數10倍送，最高送200點；5月26日前Yahoo購物中心滿288元超商取貨免運。Yahoo拍賣則於5月24日前加碼天天滿199元免運、滿千再送10%OPENPOINT；全站消費滿199元登記抽Dyson HD19吹風機。