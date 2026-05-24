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政府持續推動「AI新十大建設」，以「政府AI化、產業AI化、生活AI化」為核心方向。國科會攜手台南市政府及AI科技業者推動AI智慧交通，已於歸仁、安平及鹽水等13處路口完成「行人穿越道發光守護」智慧警示系統建置，協助降低夜間與轉彎死角事故風險，未來將朝向模組化、標準化及可擴散架構發展，持續提升交通安全與民眾生活品質。面對全球AI浪潮加速發展，台灣2025年經濟成長率（GDP）達8.68%、人均GDP突破3.9萬美元超越日韓，今年第一季經濟成長率更創下39年來新高，達到13.69%。國科會攜手台南市政府及AI科技業者積極推動智慧交通，目前已於歸仁、安平及鹽水等13處路口，完成「行人穿越道發光守護」智慧警示系統建置。該系統針對25至30公尺的行人穿越道配置12盞投射燈以消除夜間暗區，同時導入AI影像辨識、即時感測與智慧警示技術。路口設置的電子顯示器能預警右轉車輛減速，有效降低夜間與轉彎死角的事故風險，未來也將朝模組化與標準化架構發展，持續擴大應用範圍以提升交通安全。在AI從數位世界邁向實體社會的進程中，台南正以系統性、在地化與國產化的策略穩健布局。經濟部於19日在台南六甲正式啟用「智慧機器人創新與應用研發中心」，以此為契機，台南「AI產業金三角」以大南方新矽谷為核心，順利串起沙崙、六甲到柳營等地。這條涵蓋前瞻研發、技術驗證及量產製造的產業生態廊道，將研發中心定位為「應用落地平台」，鎖定醫療照護、物流倉儲、餐飲服務及巡檢救災四大領域。透過「實證沙盒」與「新創孵化」機制，該中心整合了AI感知、決策、系統整合及場域驗證能力，全力協助業者縮短從研發到商轉的距離。各部會也同步深化AI科技在防災領域的應用。經濟部將AI與物聯網技術導入防汛應變的各個階段，透過感測器與CCTV即時回傳河川、涵洞及地下道等關鍵節點的水位與影像資料。系統運用AI技術，能自9,000多支CCTV影像中即時辨識淹水情形並主動通報權責單位。此外，防災資訊也結合Google Map顯示淹水預警，並透過「行動水情」App發送災情與告警通知，協助民眾爭取應變時間。