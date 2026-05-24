我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨今（24）日進行地方黨部主委選舉，22區中只有5區非同額競選，而備受矚目莫過於台南市賴系內鬥，立委郭國文對上副議長林志展火藥味濃厚，如今結果出爐，林志展最後以38票的些微差距挑戰成功，順利擊敗郭國文勝選黨部主委。民進黨今日舉行地方黨部主委選舉，22區中有17區為同額競選，其中太陽花世代領袖黃捷與吳沛憶都將扛下主委一職；非同額區則有台南市、桃園市、嘉義市、嘉義縣與澎湖縣，被視為賴系的副議長林志展挑戰立委郭國文，據悉賴清德曾居中協調未果，只要郭國文連任林志展就堅持參到底；而郭國文也不甘示弱，透露林志展的背後是民進黨前中執委郭再欽，雙方你來我往火藥味十足。晚間結果出爐，郭國文以38票差距連任失利，雖獲多數立委與前總統陳水扁等人支持，但仍不敵議員手上握有較多黨員票，因而陷入苦戰，如今對手林志展挑戰成功，台南市長參選人陳亭妃這局保持中立，開放樁腳自由表態投票，就算主委換人對2026百里侯選舉影響並不大。