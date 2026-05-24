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民進黨今（24）日舉辦地方黨部主委選舉，全台22個改選區域中僅有5區為非同額競選，備受政壇矚目的台南市「賴系內戰」結果也出爐，現任主委、立委郭國文對上副議長林志展，林志展以38票差距擊敗郭國文。對此，遺憾落敗的郭國文展現風度，第一時間在臉書發文表示：「今天的結果是我個人不夠努力，未來我會以從政黨員的身分，持續為黨付出！」郭國文表示首先向全體黨員致謝，指出這次投票率高達近66%，凸顯了大家對於黨務的關心與付出。面對一路相挺的夥伴，郭國文語帶歉意：「對於這次支持我的所有夥伴、黨內先進以及基層幹部，很抱歉最後結果不盡期待，但大家的相挺我都感念在心，謝謝大家的支持。」同時他也透露，稍早已經致電給林志展副議長表達恭喜，並承諾接下來會全力協助。談及民進黨未來戰局，郭國文強調自己不會缺席，並且宣示：「將以立委的身分，持續為黨籍候選人、為賴總統輔選！」他認為2026與2028是關鍵選戰，擴大本土陣營的政治版圖、守護台灣的自由民主制度，依舊是他奮鬥的目標，民進黨接下來一定會團結前進，讓未來的兩場關鍵大選都要贏得漂亮。