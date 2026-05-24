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中華職棒樂天桃猿今（24）日持續在主場迎戰富邦悍將，此役桃猿前8局領先3分，9局上終結者朱承洋登板「關門」，卻僅投2名打者就因身體不適退場，接手的莊昕諺穩住陣腳，成功接力關門，桃猿以4：1擊退悍將；另一地澄清湖賽事，統一7-ELEVEn獅靠著陳傑憲追平安、朱迦恩致勝安，以7：5逆轉台鋼雄鷹，終止近期的4連敗。此役桃猿在2局下靠著新秀陳佳樂的生涯首轟取得1：0領先，3局下再靠著劉子杰的適時安打，取得2：0領先。悍將在4局上展開反攻，林澤彬敲出高飛犧牲打，替悍將追回1分，桃猿8局下追加保險分，林智平在得點圈敲出清壘安打，替桃猿取得4：1領先。9局上桃猿推出終結者朱承洋登板「關門」，一上場被張育成敲出安打，面對王苡丞取得2好球時，朱承洋面露身體不適的表情，在王苡丞擊出界外球後，桃猿防護員緊急上丘查看朱承洋身體狀況，短暫交談後，朱承洋選擇續留在投手丘，最後連投2顆滑球三振王苡丞。在三振王苡丞後，朱承洋向休息室揮了揮手套，請防護員再次上丘，這次桃猿教練團決定換投，總教練曾豪駒也搭著朱承洋的肩膀，安慰子弟兵，桃猿換上莊昕諺接手投球，順利抓下最後2個出局數，桃猿以4：1擊退悍將。賽後桃猿球團回覆，朱承洋先以冰敷治療，將持續觀察。另一地澄清湖賽事，獅隊前7局以4：5落後，8局上陳傑憲代打敲出追平比分的二壘安打，9局上獅隊攻破雄鷹終結者林詩翔，朱迦恩擊出致勝安打，終場獅隊就以7：5逆轉擊退雄鷹，避免遭到橫掃，也終止近期的4連敗。