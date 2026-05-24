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味全龍5：0中信兄弟

統一獅7：5台鋼雄鷹

樂天桃猿4：1富邦悍將

週末三連戰最後一戰，統一獅在球迷祭出「玄學招數」後成功終止連敗。同樣陷入連敗的中信兄弟卻吞下5連敗，跨場次連續19局得分掛蛋，勝率正式跌破3成。⚾️5/24中職戰果：中信兄弟與味全龍大巨蛋三連戰最終戰，兄弟推出「美美」鄭浩均掛帥先發，他主投7.1局失4分，兄弟打線則繼續深陷泥淖，得點圈打擊卡彈，4局靠著3支安打攻佔滿壘，但岳東華未能把握機會，擊出致命雙殺打，讓反攻氣焰瓦解，終場兄弟就以0：5慘遭完封。苦吞5連敗，單週4場比賽全輸，難堪遭到橫掃，勝率僅剩2成97，正式跌破3成，最快30日就會確定與上半季冠軍無緣。味全龍則持續高飛穩當「天空龍」，贏下八連勝後，持續挑戰7成勝率。樂天桃猿與富邦悍將之戰。樂天2局下靠著陳佳樂生涯首轟先馳得點，3局下劉子杰適時安打再添1分。富邦雖在4局上追回1分，但8局下林智平敲出清壘安打，將領先擴大至4：1。9局上樂天推出終結者朱承洋關門，他雖被張育成敲安，且隨後出現身體不適狀況，仍忍痛三振王苡丞。隨後朱承洋主動示意無法續投，教練團緊急換上莊昕諺接手，順利抓下最後2個出局數，終場樂天以4：1擊退富邦。台鋼此役前段攻勢凌厲，3、4兩局靠著王柏融與吳念庭相繼敲出2分打點安打，一度手握4分領先。不過統一打線並未放棄，5局上透過林子豪、潘傑楷的火力串聯追回3分。8局上再靠代打陳傑憲的關鍵二壘安打一舉扳平戰局。關鍵9局上，獅隊把握台鋼失誤與朱迦恩的致勝安打超前比分，再靠著陳聖平追加保險分。9局下終結者鍾允華成功守成，統一獅成功逆轉，驚險避免單週遭到橫掃的命運。