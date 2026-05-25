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▲俄烏戰場中彈簧刀無人機締造不錯戰果，俄羅斯也有自己生產的柳葉刀無人機應對。（圖／ZALA）

▲AH-64E阿帕契攻擊直升機熱加油、掛彈演練。資料照。（圖／記者呂炯昌攝）

※澳洲智庫點名台灣主戰裝備不適任※戰鬥直升機的危機與其他澳洲智庫ASPI近期刊登一篇報導，直指台灣戰車、自走砲與直升機為累贅，消息一出與先前的戰車過橋論相呼應，戰車議題又引起眾人一陣討論。過往陸軍的主戰兵科為步、戰、砲，步兵、裝甲兵以及砲兵；戰鬥支援兵科為工兵、通訊與化學兵科；勤務支援兵科為補給、保修、運輸、衛生、彈藥等兵科。陸軍航空隊所屬直升機也被歸類為主戰兵科。主戰兵科有一個特性是，當發生陸地戰事時成功一定在我，澳洲智庫卻點名戰砲與陸航不適任，自然引起眾人反彈。很難想像台灣陸軍擁有大量戰車，1990年代推估有1000輛戰車，1980年代呢？各式戰車加總起來可能超過1,500輛！1980年代有老中青三代戰車－M48、M41（700輛以上）以及M24，其中M24主要佈署在金馬與東部地區。1980年代末期陸軍CM11勇虎戰車開始量產，公開資料顯示當時有450輛CM11、100輛CM12、460輛M60A3以及部份的M41戰車，目前是多了108輛M1A2T。俄烏戰爭顯示雙方都有能力以反戰車飛彈或是無人機阻擋對方，烏克蘭有彈簧刀無人機，俄羅斯也有柳葉刀無人機，俄羅斯著名的槍械場卡拉什尼科夫集團旗下ZALA集團，目前正大量產製無人機，這一舉措或許宣告戰車世代真的已經結束了。挾著二次大戰歐陸戰場、中東戰爭到兩次波斯灣戰爭，確實大眾見證到戰車摧枯拉朽以及威風颯爽，但在俄烏戰場上卻看到戰車部隊被攻擊的窘態，即使美國援烏的M1戰車也一樣，烏軍組員無太多傷亡但戰車卻無法使用。陸戰王牌的地位被無人機篡奪，這是許多國家陸軍難以忍受的。那到底戰場上還要不要戰車？答案是肯定的，但不是以戰車砲對戰車砲轟擊的那種方式，也不是灘岸打擊運用戰車轟擊，很可能未來的戰車沒有主砲，或是整支裝甲部隊輕裝化，這支縱隊的主要任務就是攜帶大批無人機，縱隊後方跟著短程防空飛彈小組與反無人機小組應對這些空中威脅。自走砲在上述情況下不會被淘汰，因為砲兵是二線兵力，對應無人機時還有一點時間，但拖曳式火砲應儘速淘汰，不僅砲班組員需求多且機動性極差。更麻煩的是，其實台灣砲兵部隊拖曳式火砲佔比很多，應加速自走砲的採購。比較麻煩的是，自走砲很貴且陸軍是諸多軍種與兵科的預算末端，極難有機會獲得大筆經費採購自走砲替換。台灣陸軍目前有AH-1W與AH-64E直升機，其中AH-64E號稱地表最強直升機，然而整個陸航直升機卻不是一線單位，主要原因是陸航直升機被當作二線砲兵，這種觀念其實頗顛覆大眾印象。不過即使戰鬥直升機要像冷戰一樣，以親臨現場以反戰車飛彈獵殺敵方戰車時，直升機需先面對敵軍眾多微小型無人機的威脅。直升機的飛航特性是它本身不是一個穩定的飛航器，飛行中稍微碰觸到物體就很可能要迫降，未來戰場上卻到處充滿小型無人機，這些小型無人機安放少許炸藥就能威脅直升機。這些特性使得許多國家思索戰鬥直升機的未來，首先是日本，日本陸上自衛隊逐步降低AH-1與AH-64直升機的重要性，未來改由攻擊無人機取代，但運輸型與傾旋翼機則保留。德國虎式直升機也慢慢替換，改由H145M直升機替代其任務。美國陸軍是另一種極端，美國未來將改造阿帕契直升機，讓它變得「更聰明」，極有可能是先進阿帕契攻擊直升機在後方指揮空中的無人機，這些微小型無人機去前方衝鋒陷陣，直升機組員在後方好整以暇的看著他頭盔式眼鏡上的訊息，但這些改動都需要龐大經費。台灣軍事上的防守優點是有一個台灣海峽，這些微小型無人機除非得到境內有心人士的支援，否則還是得依靠艦艇橫渡海峽後施放。面對已經上岸的眾多蜂群無人機攻擊，很可能最後的結果是以無人機對無人機，以更便宜對抗便宜的無人機，多人操作武器（戰車）與脆弱性武器（戰鬥直升機）可能會失去陸戰王牌地位，拱手讓給小型無人機。各國陸軍最大的麻煩是，高階將官的覺醒，以前這些將官的晉升依據就是主戰兵科，打從心理層面看不起這些小玩意兒，觀念不通、後續也不用說了。對民眾來說最麻煩的是，這些高階將領可以「蓋章」，底下送呈的各類建案、業管的將領可以蓋章，在面對自己無法想像或是建案可能出事，或是沒有立即成功的建案，當然就一延再延，倒楣的是基層官士兵無裝備可用。最明顯的是2022年金門駐軍被「丟包」案，當時金門駐軍無反無人機裝備可用，但到了2026年5月，卻傳出反無人機系統商兩度驗收不合格的新聞，兩相對比真是令人不勝唏噓。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com