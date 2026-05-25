我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘭雅國中籃球隊在甲2組決賽中驚險擊敗TYPA Dragons，賽後全隊拋下藍色彩帶慶祝，教練呂明忠對這群國小從未打過校隊的素人球員感到無比驕傲。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲東山國中男籃教練邱少源表示，雖然決賽不敵頑球收下亞軍，但這群一週只團練一次的社團孩子們在季後賽接連爆冷擊敗強敵，展現出來的態度已令人滿意。（圖／U19籃球聯盟提供）

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟季後賽正式進入高潮。24日進行的U15甲組決賽中，各隊展開激烈對抗。甲1組決賽由Ballin頑球以45：26擊敗台北市東山國中奪下冠軍；甲2組決賽則演出了高張力的拉鋸戰，蘭雅國中最終以50：47險勝TYPA Dragons成功封王。當全場拋下彩帶的那一刻，現場氣氛達到了最高點。Ballin'頑球（以下簡稱頑球）陣中擁有高度優勢，陣中身高超過180公分的球員多達6位。首節比賽，陣中核心何霖杰頻頻衝擊進攻籃板，帶給東山國中禁區極大壓迫。下半場頑球打出一波18：2的決定性攻勢，直接拉開分差，最終以19分之差順利奪冠，彌補了去年在冠軍賽失利的遺憾。頑球教練古濤宇賽後表示：「幾位九年級學長在開局就把節奏掌控得很好，後續七年級球員上場銜接也很順利。」古濤宇透露，賽前球隊特別針對東山國中的進攻主力設計了防守策略，球員今日展現了高執行力，並改善了過往慢熱的缺點，從跳球開始就保持高度專注。此役何霖杰繳出全場最高的20分、6籃板，展現核心價值；主力長人王震洋則貢獻12分、12籃板的「雙十」表現。何霖杰堅定地表示：「我的目標就是把每個球都搶下來，讓球隊多一次進攻機會，很高興今年能幫助球隊拿下冠軍。」國中階段一直參與乙組賽事的何霖杰，在結束獨招考試後，預計將加入HBL傳統名門南湖高中就讀，挑戰甲級舞台。何霖杰笑著分享，因為去南湖需要住校，去試住的第一天媽媽就落淚了。他強調，挑戰HBL一直是他的夢想，未來會加倍努力，期盼有朝一日能牽著父母的手走進台北小巨蛋。獲得亞軍的東山國中同樣表現亮眼，他們在季後賽接連淘汰了Wesoul與例行賽第一名ACE，成為本屆最大黑馬。教練邱少源表示，東山是社團性質球隊，一週僅團練一次，球員學業成績優異，能有這樣的成績他已經非常滿意，最看重球員在場上展現的企圖心與態度。甲2組冠軍賽中，蘭雅國中面對TYPA Dragons的壓迫防守，雖然全場發生了17次失誤，但在決勝節最後4分鐘靠著防守，讓對手僅透過罰球拿到2分，最終以3分之差險勝，全隊在藍色彩帶下擁抱慶祝。蘭雅國中教練呂明忠感性地表示：「我們的小朋友國小都沒打過校隊，幾乎全都是素人，因為熱愛籃球所以練球非常認真，能一路打到奪冠真的非常棒。」蘭雅核心主力陳少羲今日攻下10分、2籃板、3助攻、5抄截的全能數據。國中才接受正規訓練的他，過去常在天母運動公園打三對三。陳少羲表示：「以前在公園都是被電假的，到現在可以贏球、甚至拿到U19冠軍，真的很開心。家人也因為我的關係開始看籃球，媽媽現在最關心我打得如何、有沒有受傷。」本季U19籃球聯盟賽事預計將進行至6月7日，未來兩週將持續進行各年齡組別的季後賽與冠軍賽。