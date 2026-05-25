世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當地時間24日表示，非洲剛果民主共和國（簡稱民主剛果）已發現超過900宗伊波拉疑似病例，其中包括101起確診個案。
根據《衛報》報導，儘管世衛表示，這波疫情在全球蔓延的風險仍然很低，但對民主剛果構成的風險則「非常高」，雪上加霜的是，民主剛果的衛生部門，在努力遏制疫情爆發的過程中，還面臨雙重嚴峻挑戰。
武裝與民怨衝突
該國東部的2處伊波拉治療中心，上週接連遭到縱火襲擊，主要是針對疑似感染伊波拉死者的下葬規定嚴格，稍有不慎就會加劇疫情傳播，但很多家屬並不理解這點，而是憤怒的質疑當局，為何不將親人遺體歸還。
此外，民主剛果也有叛亂團體的問題，其中一些與外國或極端主義的伊斯蘭國（ISIS）有關。大量人口流離失所、地方政府失能、國際援助削減的困擾，都已經使當地脆弱的醫療不堪重負。
醫療物資匱乏
其實在本波疫情爆發前，無國界醫生組織就曾在評估報告中警告，當地安全局勢持續惡化，醫生、護士出逃，意味著伊波拉疫情正在「本來就已面臨不安全、流離失所和脆弱醫療保健系統的社區中蔓延」，也降低了早期發現、應對疫情的能力。
有參與抗疫的援助組織透露，缺乏保護醫護人員免受感染的面罩、防護服、檢測試劑盒、屍袋以及其他用於安全埋葬死者的材料，雖然已向不同的合作夥伴提出援助請求，但還未收到明確回覆。
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武裝與民怨衝突
該國東部的2處伊波拉治療中心，上週接連遭到縱火襲擊，主要是針對疑似感染伊波拉死者的下葬規定嚴格，稍有不慎就會加劇疫情傳播，但很多家屬並不理解這點，而是憤怒的質疑當局，為何不將親人遺體歸還。
此外，民主剛果也有叛亂團體的問題，其中一些與外國或極端主義的伊斯蘭國（ISIS）有關。大量人口流離失所、地方政府失能、國際援助削減的困擾，都已經使當地脆弱的醫療不堪重負。
醫療物資匱乏
其實在本波疫情爆發前，無國界醫生組織就曾在評估報告中警告，當地安全局勢持續惡化，醫生、護士出逃，意味著伊波拉疫情正在「本來就已面臨不安全、流離失所和脆弱醫療保健系統的社區中蔓延」，也降低了早期發現、應對疫情的能力。
有參與抗疫的援助組織透露，缺乏保護醫護人員免受感染的面罩、防護服、檢測試劑盒、屍袋以及其他用於安全埋葬死者的材料，雖然已向不同的合作夥伴提出援助請求，但還未收到明確回覆。