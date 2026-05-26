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喜歡麥香的朋友們，麥香又來寵粉啦！這次麥香推出可愛爆表的限量磁吸娃娃，鐵粉們一定要把握機會收藏！這次有紅茶、綠茶、奶茶三種經典口味造型，還有限定隱藏版等著給大家驚喜，不用抽獎碰運氣，到全台7-11購買麥香系列產品就能直接加價購，想收藏務必把握機會！熟悉的麥香包裝、柔軟的觸感，搭配上療癒度爆表的可愛表情，麥香磁吸不管是掛在包包上一起出門，還是放在書桌當擺飾都超適合；手部更特別做出磁吸設計，可以讓麥香娃娃們手牽手、擺pose，也方便固定在書桌、辦公桌，讓日常生活有麥香娃娃們的陪伴，療癒感滿分。▲麥香娃娃的手部特別採用磁吸設計，除了娃娃們能手牽手，也可以固定在書桌或辦公桌檯燈上，提供滿分的療癒陪伴。而且這次除了經典造型外，還有超可愛的神秘隱藏版，想收藏獨一無二的麥香娃娃，就是趁現在！不用抽獎碰運氣，只要在7-11購買麥香全系列產品，滿79元就能用159元加價購，暢飲麥香的美味的同時，享受麥香娃娃的可愛魅力。不管是讀書或上班都需要能量、生活要快樂，就是需要麥香的陪伴！經典的麥香紅茶、麥香奶茶，甘甜中有焙炒大麥的香味，讓人忍不住一口接一口；清甜麥香綠茶更是天熱消暑必備，超親民價格讓人想喝隨時就到7-11來一罐。▲擁有柔軟觸感與療癒表情的麥香磁吸娃娃，掛在包包上一起出門也超級吸睛合適。瓶裝麥香的大容量，滿足感更高，還有豐富的四款口味，喜歡清甜茶香的人選阿薩姆紅茶，想要奶香濃郁感就選阿薩姆奶茶；需要酸甜清爽的心情時，就讓麥香檸檬紅茶陪伴你，錫蘭奶茶則能享受焦糖香氣滑順感。好喝的麥香，不管是配工作、配讀書、配點心正餐，什麼場景都超適合，果然還是熟悉的麥香最對味啊～超萌超療癒的麥香磁吸娃娃，5/27起全台7-11限量開賣囉！只要購買麥香全系列滿79元，再加159元就可以獲得一隻麥香娃娃的陪伴，有紅茶、奶茶、綠茶三款經典口味造型娃，更還有隱藏限量版，鐵粉千萬別錯過收藏的大好機會。想在生活中擁有麥香的療癒陪伴，就是現在！