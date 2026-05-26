台股今年一舉衝上4萬3000點，造就「全民瘋股」浪潮，不少計劃要買房的民眾，紛紛把頭期款放進股市中，甚至有把房子抵押投資的高槓桿操作。房市趨勢專家李同榮指出，目前要注意的已經不是股市過熱，而是「全民瘋開槓桿」，市場從「兩貸同堂」，演變成「四貸同堂」的情況。

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房貸、增貸、融資、信貸籌措資金　股市修正恐斷鏈

李同榮表示，過去比較常見的「兩貸同堂」，是民眾背負房貸，再利用房屋增貸資金投入股市，但現在市場出現「三貸同堂」，除了房貸、增貸之外，還利用股票融資、質押或槓桿型ETF獲取更多資金。更值得關注的是，部分投資人不僅有房貸、增貸、融資，還背負信貸、車貸、信用卡分期等「四貸同堂」的情況，這代表不少人已經不是用可支配的所得投資，而是在預支未來金流進行高槓桿操作。

李同榮指出，如果市場出現大量「四貸同堂」現象，代表市場已經從投資熱潮，慢慢到資產價格膨脹的階段，要是市場遇到修正，不僅會讓獲利歸零，還可能面臨資金斷頭，繳不出貸款的情況。

▲李同榮指出，現在市場出現高槓桿投資情況，若市場出現波動，很容易有資金斷鏈情況。（示意圖／台灣房屋提供）
▲李同榮指出，現在市場出現高槓桿投資情況，若市場出現波動，很容易有資金斷鏈情況。（示意圖／台灣房屋提供）
頭期款暫時放進股市　專家建議遵守2原則

針對許多民眾把頭期款放進股市，想讓資產翻倍，阿宅地產顧問蕭大立表示，台股高漲讓很多人忘記投資風險，台股大盤可在4個月內漲到1萬多點，就有可能在2周內回檔3千點，投資股票絕對不能保證能獲利。建議有購屋剛需的首購族，股市隨時都在，就算這波漲勢沒跟到，還會有下一波，可先完成買房的大目標，等到家庭財務穩定後，再進場投資。

如果真的想要把頭期款先投入股市，蕭大立建議遵守2個原則，一是設立好投資停損點，當本金虧損到停損點時，千萬不要猶豫，直接賣出股票，以免虧損越來越多；二是要選擇穩定的投資標的，絕對不能拿頭期款買當沖、權證等高風險產品，確保資金安全性。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...