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▲紐約尼克隊目前正處於季後賽10連勝的火熱狀態，力拼自1999年後首度重返總冠軍賽。（圖／路透／達志影像）

NBA季後賽東區決賽今（26）日迎來關鍵的第四戰（Game 4），面臨淘汰邊緣的克里夫蘭騎士，目前在系列賽陷入0比3的絕對落後，今日將在主場與紐約尼克展開生死對決。面對騎士隊企圖延長戰線的最後掙扎，名人堂傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）在賽前卻絲毫不給地主面子，殘酷地直言騎士隊今晚在第四戰中完全沒有任何贏球機會。在ESPN的《ESPN Tip-Off》賽前預告直播節目中，這位名人堂大前鋒用強烈的語氣，宣稱騎士隊今晚注定會輸給尼克隊。他甚至認為，騎士隊陣中的球員自己可能都已經意識到這場賽事毫無勝算。巴克利在節目中公開宣稱：巴克利之所以會在第四戰開打前如此看衰騎士隊，核心原因在於兩隊在此系列賽前三戰中所展現出來的實力差距。騎士隊在前三場比賽中，每場皆以雙位數的大分差落敗。此外，在NBA季後賽的歷史數據中，過去從未有任何一支球隊能在0比3落後的絕境下完成逆轉勝。儘管在理論上騎士隊依然保有一線生機，但眼前的局勢顯然極其嚴峻。紐約尼克隊在今年季後賽中手感火熱，自從第一輪淘汰亞特蘭大老鷹後，目前已瘋狂累積了10連勝。騎士隊若想完成這項看似不可能的任務，今晚不僅必須先終結尼克隊的連勝氣勢，還得連續贏下四場比賽才能晉級總冠軍賽。騎士隊今日若想在主場創造奇蹟，除了核心球星米契爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）以及老將哈登（James Harden）必須交出超越水準的表現外，也需要更多替補席的板凳群挺身而出。騎士隊目前唯一佔有優勢的條件在於今日坐鎮主場。