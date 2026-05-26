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▲紀卜心（前排左）與好友出門慶生，疑似交通違規引發熱議。（圖／翻攝自紀卜心IG@eatzzz7）

有「狼人殺女神」封號的紀卜心，近期被直擊與好友徐凱希等人到宜蘭提前慶生，不過開心出遊卻意外爆出違規爭議。根據週刊報導，一行人日前在宜蘭礁溪聚餐、吃小吃後，竟在車輛仍停在馬路中央時直接下車買冰，引發外界質疑危險駕駛與違規停車問題，相關畫面曝光後，也立刻在網路掀起討論，不少網友直呼：「真的太危險了。」根據《CTWANT》報導，5月7日下午1點多，紀卜心一行人搭車前往宜蘭另一間知名小吃店，當時車輛停等紅燈期間，車上幾位女生竟直接在馬路中央下車，快步走向旁邊店家購買冰淇淋，車輛則暫時繞行後停靠路邊等待，整段過程因發生在車流道路中央，也讓不少人認為相當危險，若後方來車反應不及，恐怕容易發生意外。根據《道路交通管理處罰條例》，若車輛在禁止臨停區域停車，例如路中央、快車道或路口附近，最高可開罰1,200元；若涉及行駛中突然停車、妨礙交通，甚至可能面臨更高額罰鍰與道路安全講習。事實上，紀卜心這趟宜蘭行主要是為了提前慶祝5月12日生日，據悉她與好友們前一天就已入住當地知名民宿，一路從滷味、小吃吃到冰店，行程相當豐富，身為網美代表人物的她，也被拍到多次請同行男性友人幫忙拍攝美照，看得出對生日旅行相當重視，之後她也持續生日行程，甚至與媽媽一起到台北大巨蛋朝聖孫燕姿演唱會。事件曝光後，網友反應也相當兩極，有粉絲認為只是短暫下車買東西，不需要過度放大；但也有人認為，在車道中央直接下車確實有安全疑慮：「萬一後面有車真的很危險。」此外，也有不少人再度提起紀卜心過去手搖品牌「十盛SHISHENG」曾陷入「假牛奶」標示爭議，如今再爆違規風波，也讓相關話題持續延燒。