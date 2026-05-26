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美國週一因「陣亡將士追悼日」休市，美股與美債市場全面暫停交易一天，上週五美國股市全數走高，再加上台指期夜盤上漲519點，台北股市今（26）日開盤上漲64.49點、來到43708.99點，隨後站上44000點關卡，再創新高。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲2.66點、來到437.65點。今日開盤量大強勢個股：群創、友達、中鋼、仁寶、彩晶；開盤量大弱勢個股：瑞軒、康舒、宏碁、華通、正文。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到2320元；台達電開盤上漲60元、來到2350元；聯發科開盤上漲30元、來到4375元。美國與伊朗談判自上週三起傳出進展，市場開始押注能源風險有望降溫，帶動風險偏好回升。美國國務卿盧比歐與伊朗媒體近期均釋出正面訊號，顯示雙方在和平協議談判上取得部分進展，但市場仍關注伊朗濃縮鈾庫存以及荷姆茲海峽問題，兩者仍是談判主要障礙。另外，美國總統川普週五主持聯準會新任主席華許宣誓儀式，華許正式展開四年主席任期。華許表示，他將推動「改革導向」的聯準會，汲取過去經驗並擺脫僵化決策框架，在維持制度透明與績效標準下，帶領央行面對新一輪通膨與能源衝擊挑戰。美股四大指數上週五全數走高，道瓊指數上漲294.04點或0.58%，收50579.70點，那斯達克指數上漲50.87點或0.19%，收26343.97點，標普500指數上漲27.75點或0.37%，收7473.47點，費半指數上漲238.46點或1.99%，收12202.54點。台指期夜盤週一震盪走高，終場上漲519點或1.18%，收在44389點，站上44000點關卡，台積電期貨盤後上漲25元或1.07%，收在2360元。