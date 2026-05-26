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NBA季後賽東區決賽今（26）日在克里夫蘭騎士主場進行至關重要的第四戰（Game 4）。手握3比0絕對聽牌優勢並寫下季後賽10連勝的紐約尼克，只要再奪下一場勝利，就能順利收下等了27年的總冠軍賽門票。這股高漲的氣勢，也徹底點燃了紐約球迷的熱情。一群包機遠征克里夫蘭的尼克球迷，在萬呎高空中迎來了一位驚喜的「應援團長」，尼克隊退役明星控衛馬布里（Stephon Marbury）拿著機艙話筒廣播高分貝喊「Go New York」讓全機暴動。在網友瘋狂轉發的側拍影片中，這架滿載紐約死忠鐵粉、準備前往克里夫蘭見證歷史的班機，在航行途中突然響起熟悉的廣播聲。現年49歲、曾在2004至2009球季效力於尼克隊的在地傳奇球星馬布里，今日也出現在客艙前頭。只見馬布里神色自若地接過空中服務員手中的機艙廣播話筒，在全機旅客的注視與手機鏡頭捕捉下，對著話筒高聲大喊：緊接著，馬布里便扯開喉嚨、拍打胸膛，高分貝帶頭高喊尼克隊最經典的應援口號：「Go New York, go New York, go!」全機的尼克球迷見狀瞬間情緒炸裂，立刻跟著整齊劃一地大聲拍手唱和。歡呼聲與口號聲頓時響徹整個狹窄的客艙，甚至連一旁的空服人員都忍不住跟著拍手大笑。尼克目前在東區決賽處於3比0的絕對優勢，大批壓抑多年的紐約球迷紛紛不惜代價，透過包機與次級門票轉售市場大舉進攻克里夫蘭主場，企圖在第一線親眼見證球隊自1999年黑八傳奇後、睽違27年首度重返總冠軍賽的歷史瞬間。