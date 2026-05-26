洛杉磯道奇超級工具人赫南德茲（Kike Hernández）自去年11月接受左手肘手術後，今日將正式歸隊，為了清出空間，道奇球團決定將艾斯賓諾（Santiago Espinal）指定讓渡（DFA），而非將金慧成下放到3A。

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「十月先生」赫南德茲

去年受到左手肘傷勢影響，僅僅92場出賽紀錄，打擊率.203，並留下10轟、35分打點。不過季後賽期間，他代替低迷的康佛托（Michael Conforto）鎮守左外野，17場季後賽全勤出賽，在攻守兩端都有關鍵貢獻。


道奇主帥羅伯斯坦言：這是艱難的決定

總教練羅伯斯在賽前記者會宣布，將艾斯賓諾（Santiago Espinal）指定讓渡（DFA），他表示：「我們一開始就非常坦白地說明球隊對他的定位與期待，所以我認為他也理解並尊重這點。」

另外關於赫南德斯歸隊後的守備位置，羅伯斯談到：主要會讓他守三壘、也會守一些二壘，守外野的話，主要是為了讓他的守備能力維持在最佳狀態。

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顏廷諾編輯記者

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