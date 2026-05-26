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零售百貨傳奇尹衍樑！1996年創立大潤發 打敗家樂福、沃爾瑪

▲以建築、紡織起家的潤泰集團，總裁尹衍樑1996年創立大潤發。圖為大潤發內湖1店。（圖／NOWNEWS資料照）

潤泰紡織業轉型成零售龍頭！尹衍樑為台灣富豪前段班

▲28年大潤發正式走入歷史，2025年8月1日正式改名為「大全聯」。（圖／記者鍾怡婷攝）

潤泰集團聲明稿 全文

以建築、紡織起家的尹衍樑，1996年創立大潤發，進軍量販店零售百貨市場，喊出「10年100店」目標；2009年在中國大陸打敗家樂福、更擠下全球零售業龍頭沃爾瑪（Walmart），成為外資零售企業龍頭。今（26）日潤泰集團證實，潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑驚傳今（26）日凌晨4時許，於台北榮民總醫院安詳辭世，享壽76歲。以建築、紡織起家的潤泰集團，總裁尹衍樑1996年創立大潤發，進軍量販店零售百貨市場，選中當時擔任潤泰紡織總經理的黃明端掌旗，訂下「10年100店」的目標。根據《遠見雜誌》報導，2005年大潤發中國營業額已達新台幣650億元（約人民幣158億），已高出台灣的400餘億元；僅次於家樂福，躍居中國第二大的外資零售企業。根據《天下雜誌》報導，2009年，大潤發擠下全球零售量販業的天王天后，成為中國市場外資零售龍頭，正式打敗沃爾瑪和家樂福，縱橫兩岸。百分之百擁有中國大潤發的高鑫控股，2011年在港股上市，被《國際金融雜誌》評為年度最佳IPO（Initial Public Offering，中文為「首次公開募股」）。2017年，潤泰集團將高鑫零售的持股，售予歐尚零售與阿里巴巴旗下淘寶，當時中國大潤發店家數已達376家；總計認列的利益達新台幣280億元。根據《INSIDE》報導，2021年，全聯董事長林敏雄宣布以新台幣115億元收購大潤發95.97%的股權，從法國歐尚集團（Auchan）與潤泰集團手中接手大潤發在台灣的20家量販店與1家鮮食廠。根據美國《富比士》2025年統計，潤泰集團總裁尹衍樑個人淨資產約為56億美元（約新台幣1800億元），在台灣富豪榜中名列前茅。潤泰集團懷著無比沉痛的心情宣布，本集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑博士，於民國115年（2026年）5月26日清晨4時許，於台北榮民總醫院安詳辭世，享壽76歲。臨終前家人隨侍在側。集團全體同仁聞訊同感哀慟與不捨。尹總裁一生致力於產業創新、公共工程技術提升與社會公益。自接掌潤泰集團以來，以卓越的遠見與開拓精神，將集團業務由紡織大廠成功轉型並擴展至營建住宅、金融保險（南山人壽）、零售百貨及生技醫療等多元領域，為台灣經濟發展做出卓越貢獻。除了在商場上的成就，尹總裁更具備深厚的人文關懷與國際視野。他熱愛教育與科研，長期無私捐助學術機構，並於2012年正式創辦具備國際崇高聲望的「唐獎」，鼓勵全球頂尖學者投入永續發展、生技醫藥、漢學及法治等四大領域的研究，為人類福祉帶來深遠影響。潤泰集團表示，尹總裁生前對集團的永續經營已建立完善的專業經理人體制與接班佈局。目前集團旗下各公司均由專業管理團隊負責，各項業務運作一切正常，將秉持尹總裁生前堅持的「誠信、務實、創新」企業精神，持續穩健前行。有關尹總裁的治喪事宜，潤泰集團探詢家屬意願後，家屬表示將遵照尹總裁生前遺願，一切從簡，不設靈堂、不舉行公祭。懇辭各界花圈、輓聯與奠儀。謹此向長期以來關心潤泰集團及尹總裁的社會各界賢達致上最誠摯的謝意。