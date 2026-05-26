媒體人黃光芹再度爆氣痛批民眾黨主席黃國昌，在這段長達7年以上的採訪關係裡，她始終小心翼翼，「要訪問黃國昌，必須得順著毛摸」，很多敏感議題必須退讓，還痛批黃國昌與「館長」（陳之漢）越走越近，已不是一句「大家交朋友」可唬弄，「黨主席放任紅統路線入侵，令民眾黨『館長化』」。對此，黃國昌今日回應表示，個人有情緒我們都最大的包容，但是要抹紅臺灣民眾黨這件事情，絕對不能夠接受。

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黃光芹在臉書公開她與黃國昌撕破臉的原因，黃光芹透露，早在黃國昌時任時代力量主席時，就開始邀訪他，「他真的名不虛傳」，曾因為遲遲不給時間，導致隔天節目快要開天窗，甚至臨時邀其他來賓救場，黃國昌還會因此發脾氣，「讓我第一次領教到他的氣焰。」

黃光芹直言、，在這段長達7年以上的採訪關係裡，她始終小心翼翼，「要訪問黃國昌，必須得順著毛摸」，很多敏感議題必須退讓。他不懂的、不想說的，必須自我判斷，除非他自己主動說，「我就這麼小心翼翼訪了他7年，中間他偶有放軟的時候，但是很少，必須我努力去拉。」

黃光芹轟放任紅統路線入侵　民眾黨「館長化」

黃光芹還痛批黃國昌與館長越走越近，已經不是一句「大家交朋友」可唬弄，「黨主席放任紅統路線入侵，令民眾黨『館長化』」。

針對，黃光芹痛批「要訪問黃國昌，必須得順著毛摸」，黃國昌今日上午受訪僅表示，「尊重」？

至於黃光芹轟放任紅統路線入侵民眾黨，黃國昌表示，民眾黨過去捍衛台灣自由、民主、人權、法治的立場從來沒有動搖過，每一次中共對台灣進行軍演，民眾黨也都第一時間表達嚴正譴責的立場。個人有情緒我們都最大的包容，但是要抹紅民眾黨這件事情，絕對不能夠接受。

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...