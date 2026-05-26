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近來毒駕事件頻傳，行政院長卓榮泰日前表示政府將朝提高刑責及其他事前預防的方向研議，對此有藍委主張最高判死刑，卓榮泰今（26）日受訪表示，從源頭到行為的稽查，到犯罪之後的各種刑罰都全面來做更嚴厲的檢討。卓榮泰表示，跟所有的國人一樣，都非常痛心這種毒駕行為，在過去這段時間日益增多，因此請法務部、內政部、警政署跟所有的相關單位，都來進行研商，也要請地方政府一起來加強，在行為人的稽查方面，一定要更為落實，那也會從源頭的管理，就毒品的進口、氾濫以及整個管制來加強管理。卓榮泰說，至於刑罰提高，這應該是社會當中大眾共同的一個要求，已請法務部跟所有的部會來研究，如何在所有刑罰衡平性的原則底下，務必要提高各種刑罰以及對行為人跟相關人所有法律嚴格的要求，才能夠進一步做到遏止的作用。因此從源頭到行為的稽查，到犯罪之後的各種刑罰都全面來做更嚴厲的一個檢討。