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▲高雄市議員第四選區擬參選人，網路聲量排行。（圖／QuickseeK提供）

▲高雄市議員第四選區，藍綠兩黨網路聲量佔比。（圖／QuickseeK提供）

▲高雄市議員第四選區擬參選人，臉書經營成效數據。（圖／QuickseeK提供）

年底議員選戰將近，高雄市第四選區（左營、楠梓）因近年台積電進駐、高大特區人口紅利爆發，在高雄整體人口漸少的近年，左營、楠梓人口數逆勢成長。左楠區議員應選9席，現任8席，包括國民黨陳麗珍、陳玫娟、李雅芬、李眉蓁、白喬茵5席，民進黨有李雅慧、黃文志，還有一席無黨籍議員陳善慧。原左楠議員李柏毅選上立委後，綠營在該區空出一席，有兩名新人爭出線，包括文化局前局長尹立、青年局前局長張以理，該區還有退出民進黨初選的薛兆基，宣示要以無黨身分參選，選情相當熱鬧，呈現「10搶9」的激烈廝殺。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察左楠區議員擬參選人網路聲量排行，由高至低分別是白喬茵6,915則、李雅芬4,828、黃文志4,789、尹立4,327、李雅慧3,927、李眉蓁3,402、陳玫娟2,572、陳麗珍2,553、張以理2,314、薛兆基677則。從熱門話題看來，除了白喬茵有能力自創議題，分享馬尾俏麗拜年照，以及跟上台北市育兒政策的熱度，來監督高市府的育兒友善措施帶動討論之外，李雅芬的熱門話題都來自與柯志恩同場掃街、出席活動，黃文志跟尹立的熱門話題則都來自賴瑞隆的造勢，聲量來源都與市長參選人綁定，成為議員參選人聲量結構的隱憂。若從藍綠兩黨在左楠區的網路聲量佔比來看，國民黨55%、民進黨45%，若將藍綠兩陣營近3個月的聲量加總6,537平均下來，左楠區每天的網路討論度約只有 72 則。換言之，每位選將平均一天在網路上分配不到 10 則討論。顯然該區選將普遍仍高度依賴「跑基層、掛看板」的傳統打法，多數參選人的網路空戰操作還處於待拓荒時期。細看左楠區擬參選人的臉書經營成效數據，10個人的粉絲數中位數4,532人、平均互動數中位數185次，平均而言粉專規模都不大、互動更是少。不過，其中有6位選將坐擁破萬粉絲，以議員而言相當不錯，但除了白喬茵互動數2,634之外，其他粉絲破萬的選將，粉專互動數未因粉絲數多而比較高，例如李眉蓁因曾代表國民黨競選高雄市長，粉專有6.7萬餘名粉絲，但互動數僅219次，李雅惠也有3.6萬餘粉絲，互動數僅472，落差也很大，顯然該區議員整體面臨「社群虛胖」僵局。反過來說，該區新秀雖然粉絲基數低於中位數，但互動數卻沒落後前輩太多，例如尹立粉絲數4,402，互動數191、張以理粉絲數5,323、互動數223，顯示他們在空戰上並非全無機會。數據證實，「粉絲數」多寡已非空戰決勝指標，高互動表現才具備打破陸戰僵局的實質網感。在整體社群經營常態偏低的空戰藍海中，只要精準設定話題，隨時有機會圈粉突圍。左楠區擁有稱霸高雄的人口移入紅利，是科技新貴集中的潛力選區，當前多數選將仍擺脫不了傳統陸戰的同質化泥淖，社群操作不僅高度依賴母雞拉抬，更陷入「高粉絲、低互動」的社群虛胖。未來選戰的決勝關鍵，絕非盲目追求粉絲數成長的亮麗表面，而應該透過話題精準設定，與加強粉絲高黏著互動，以確保不被淘汰。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com