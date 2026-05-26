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▲陳銳（如圖）在17歲時，曾因捲入簽賭黑吃黑案入監服刑成為階下囚，當年被外界形容是屁孩，然而出獄後浪子回頭，成功蛻變為「最帥CEO」。（圖／陳銳IG＠rayray889）

潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日凌4時21分於台北榮總辭世，享壽75歲。他生前長期低調贊助醫學研究、提攜青年學子，經常以自身經歷鼓勵曾犯錯的年輕人；藝人陳凱倫的兒子陳銳曾因捲入簽賭黑吃黑案入監服刑，浪子回頭的他，曾分享尹衍樑的暖心事蹟，在他陷入徬徨時，多次收到對方的關心，更提到自己幹過的壞事比他多太多，陳銳表示：「尹教授給我心裡很大力量，一個這麼成功的人都認為我能站起來，我怎麼能不相信自己。」陳銳在17歲時，曾因捲入簽賭黑吃黑案入監服刑成為階下囚，當年被外界形容是屁孩，然而出獄後浪子回頭，成功蛻變為「最帥CEO」。陳銳過去接受《自由時報》訪問時，透露自己陷入徬徨時是尹衍樑帶給他許多力量，在入獄期間對方就透過關係打給父親陳凱倫，想去探望他，而出獄後更是不斷鼓勵他從挫折中站起來，尹衍樑告訴陳銳自己幹過的壞事比他多太多，是找到人生方向後才出現轉機，以自身經歷鼓勵犯錯的年輕人。陳銳認為，自己當時對尹衍樑而言，只不過是個陌生的屁孩，然而對方卻如此鼓勵他、關心他，讓陳銳十分感動，直呼：「一個這麼成功的人都認為我能站起來，我怎麼能不相信自己。」如今陳銳也不讓對方失望，經營眼鏡品牌有成，且非常具有商業頭腦，搖身一變成為一名企業家。事實上，尹衍樑過去受訪時就曾坦言，自己年輕氣盛，被父親尹書田送進感化學校，沒想到一到學校就跟同學打架，被送到派出所，15歲時和同學打架，胸腹被劃過一道16公分刀傷，直到遇到恩師王金平才決定開始認真念書。