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奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺的西區決賽，目前雙方大比分戰成2：2平手，關鍵的「天王山之戰」G5，將於明日回到雷霆主場開打。然而，在即將迎來這場攸關聽牌命運的生死大戰前夕，雷霆官方今（26）日更新了最新傷病報告，傳出的壞消息無疑讓奧克拉荷馬球迷捏了一把冷汗。陣中主力輪替後衛阿傑·米契爾（Ajay Mitchell）確定因小腿傷勢缺席明日的比賽，而二當家傑倫·威廉斯（Jalen Williams）則因為傷病管理，明日天王山之戰仍被列為「出戰成疑（Questionable）」，雷霆的輪替戰力已拉響嚴重警報。雷霆官方報告指出，後場重要的板凳綠葉米契爾因為右小腿肌肉拉傷的傷勢，明日的G5確定無法披掛上陣，這也意味著雷霆在板凳端少了一名具備外線與撕裂防線能力的防守悍將。更令球隊揪心的是二當家傑倫·威廉斯的狀態，在G2腿筋受傷後，雖然球隊極力對其採取保護措施與傷病管理，但目前仍不確定他是否能百分之百回歸。在兩大主力戰力皆受到傷病困擾的情況下，雷霆隊的外圍持球與推進點受到極大限制，新科MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在場上恐將面臨更加嚴酷的包夾與體能考驗。回顧前一場G4的比賽，雷霆在客場遭遇了本季最慘烈的一場敗仗。在馬刺鐵血的防守壓迫下，雷霆不僅全場發生高達17次失誤，團隊投籃命中率更跌至33%，尤其三分球命中率更連20%都不到，進攻完全陷入大迷航，這也是導致他們被馬刺以103：82輕取、系列賽被扳平的主因。面對即將到來的G5關鍵戰役，回到主場的雷霆若想奪下聽牌優勢，攻防兩端勢必要做出巨大調整。首先在進攻端，在米契爾確定缺席、傑倫威廉斯出賽成疑的情況下，卡魯索（Alex Caruso）與華萊士（Cason Wallace）等射手群必須在主場挺身而出，重新找回外線的準心。只有當其他綠葉球員能投進空檔三分、懲罰馬刺的防守時，才能有效幫SGA拉開單打空間、減輕包夾壓力。其次在防守端，雷霆教練團必須對文班亞馬（Victor Wembanyama）制定出更有效的干擾策略，不能再讓他在禁區如入無人之境般予取予求。雷霆必須利用主場球迷的聲勢提升防守對抗強度，並在保護好防守籃板的前提下推動招牌的攻防轉換，才有機會在主場捍衛天王山。