週刊報導，民眾黨前中央委員咼昇華請客至酒店續攤，但中央委員林昭印卻「外框」酒店小姐卻欠款，買單者、時任中央委員咼昇華曾狀告黨祕書長周榆修，希望幫忙追討這筆帳。對此，周榆修今（26）日證實已經有收到申訴，一切以這個中評會的調查為主。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對週刊報導，民眾黨立院黨團今日黨團會議結束後，周榆修出面受訪表示，有關於這個案子，就一切以這個中評會的調查為主。

媒體問是否會影響到提名？周榆修回應說，其實這個也就是為什麼民眾黨在這個中壢這個選區，黨部停下來提名主要的原因之一。他們會採取最高的標準來看待這件事。

媒體問當事人要怎麼向黨中央來說明的？周榆修表示，因為中評會作為黨內獨立行使職權的機關，他也應該要遵守中評會的決議。我們一切就以中評會最後的調查為主。中評會的調查是他們主要的依據。


相關新聞

黃光芹轟放任紅統路線入侵民眾黨　黃國昌：抹紅絕對不能接受

時力轟重申三公報限縮台美關係　民眾黨團反嗆：不挺台還超無知

8席立委給藍運用？黃光芹砲轟：笑他不敢否認　黃國昌回應了

「吃屎哥」蛋襲柯文哲1萬元交保　吳怡萱轟檢：輕放慣犯有夠慈悲

呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...