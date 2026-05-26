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週刊報導，民眾黨前中央委員咼昇華請客至酒店續攤，但中央委員林昭印卻「外框」酒店小姐卻欠款，買單者、時任中央委員咼昇華曾狀告黨祕書長周榆修，希望幫忙追討這筆帳。對此，周榆修今（26）日證實已經有收到申訴，一切以這個中評會的調查為主。針對週刊報導，民眾黨立院黨團今日黨團會議結束後，周榆修出面受訪表示，有關於這個案子，就一切以這個中評會的調查為主。媒體問是否會影響到提名？周榆修回應說，其實這個也就是為什麼民眾黨在這個中壢這個選區，黨部停下來提名主要的原因之一。他們會採取最高的標準來看待這件事。媒體問當事人要怎麼向黨中央來說明的？周榆修表示，因為中評會作為黨內獨立行使職權的機關，他也應該要遵守中評會的決議。我們一切就以中評會最後的調查為主。中評會的調查是他們主要的依據。