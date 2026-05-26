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▲孫淑媚在電影《陽光女子合唱團》中，演出黃珮瀅一角，外型跟畫著精緻妝容的模樣差超多，讓本人都直呼認不出來。（圖／翻攝自孫淑媚FB）

女星孫淑媚在24日受邀擔任台鋼雄鷹主場開球嘉賓，一登場就以凍齡美貌震撼全場，照片在Threads瘋傳後，不少人都狂問她是否有整形。不過有粉絲出面表示，其實孫淑媚年紀並沒有大家想像中大，今年才44歲，只是14歲就出道，所以很多人誤以為她很老，還有人點出孫淑媚比起可以整形的外貌，就連氣質跟眼神也都看起來非常年輕，直呼：「發自內心讚嘆。」孫淑媚的凍齡美貌在近期引發討論，有網友將她開球的照片轉發到Threads後，讓不少人都好奇她的美貌到底是出自哪位整形醫生之手。不過有粉絲點出，孫淑媚不只是外貌看起來超年輕，就連無法整的眼神跟氣質，都散發出年輕人的活力，讚嘆直呼：「眼睛有光彩真的很年輕」、「45歲看起來像15歲。」孫淑媚在14歲參加《21世紀新人歌唱排行榜》歌唱比賽，以純熟唱腔連續衛冕20關而嶄露頭角，正式踏入演藝圈、進軍台語歌壇，並在24歲的年紀，就奪下了金曲獎最佳台語女演唱人的獎項，代表作有〈媽媽你無对我講〉、〈秘密情人〉、〈嘸甘〉、〈你知影嘸〉等。除此之外，她還進軍影視圈，曾以《天橋上的魔術師》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，雖然沒有得獎但演技備受肯定。今年，她還在電影《陽光女子合唱團》中，演出黃珮瀅一角，片中她近乎素顏的狀態，與畫上精緻妝容時差超多，幾乎認不出來，讓大家都忍不住大讚她對角色的敬業。