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潤泰集團今（26）日證實，潤泰集團總裁尹衍樑在今日凌晨4時，離世享壽76歲。尹衍樑相當崇拜瑞典科學家阿佛烈．諾貝爾（Alfred Nobel），因此在2012年仿效諾貝爾獎成立「唐獎」，獎金甚至高於諾貝爾獎。歷屆得獎者包括，美國歷史學家余英時、中央研究院院士許倬雲，及物理學家亞瑟．羅森費爾德（Arthur H. Rosenfeld）等。尹衍樑接受媒體訪問時曾談過籌備歷程，選擇唐朝是因為那是「既羅曼蒂克又奔放的時代」，更選擇大唐開國紀念日6月18日，作為唐獎宣布得獎人名單日。而為維持唐獎評選的公正與客觀性，尹衍樑成立財團法人唐獎教育基金會，並委託中華民國最高研究機關中央研究院。據唐獎官網介紹，唐獎設置永續發展、生技醫藥、漢學及法治四大獎項，每2年頒獎一次，是21世紀人類所需要的智慧，勉勵時代先驅者以其學說易天下，以天下為己任，共同為世界文明而努力。每一獎項頒發獎金新台幣5,000萬元，內含研究補助費新台幣1,000萬元，以促進該獎項領域之研究發展，並培育下個世代的人才。「永續發展」表彰對人類在地球上永續生存與發展具開創性及卓越貢獻者；「生技醫藥」著重生物醫學或藥物研發，並有效解決人類疾病，提升健康與生活品質之貢獻。「漢學」指其廣義定義，重點在彰顯中華文化，促進人類內在的精神自覺；「法治」之目標則基於人生而平等的信念，期待建立更為普及與完善的制度，藉以實踐人類及自然之共同福祉。唐獎發軔於東方思想的沃土，以其文化價值、精神與世界相互調和，並淬聚人類智慧與全球知識，期待成為21世紀永續發展的重要推手，以便為世界之美好貢獻力量，展現新時代的價值與意義。