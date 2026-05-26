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今（26）日芝加哥白襪隊上明尼蘇達雙城的比賽中，村上宗隆擊出了本季第18號全壘打，正式超車法官賈吉（Aaron Judge），獨居美聯全壘打王。另外，白襪日本新星西田陸浮迎來大聯盟生涯初登板，不僅首安出爐，更在守備上上演超美技。1局下村上宗隆面對雙城先發投手馬修斯（Zebby Matthews），他瞄準一顆內角97.5英里的四縫線速球，擊出右外野陽春砲，這轟的擊球初速為105.7英里（約170.1公里），飛行距離為375英尺（約114.3公尺）。這是村上宗隆本季第18轟，自美國時間5月16日之後再度出現全壘打，超越洋基球星「法官」賈吉，獨居美聯全壘打王。日本新星西田陸浮大聯盟首秀就用美技跟球迷做自我介紹，在1比1平手的第二局，西田從右外野展現了一記強勁的「雷射肩」精準傳球，成功將跑者刺殺在本壘前。在美技後的四局攻擊機會，西田陸浮展現韌性擊出中外野方向的安打，在首戰就擊出了大聯盟生涯首安。