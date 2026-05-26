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IU、邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》，日前播出大結局後爆發強烈的歪曲歷史爭議，民眾隨即於5月22日在韓國國會國民同意請願網站上，發起「要求《21世紀大君夫人》全面停播與OTT下架」的請願活動。聯署在短短四天內迅速累積，今（26）日正式突破5萬人同意的門檻。依照韓國法律規定，已達到受理條件，目前正式移交至國會相關常任委員會進入審查程序。請願人在聯署書中明確列舉出製作團隊的三大罪狀。第一，濫用「千歲」口號自降國格，貶低大韓民國獨立地位；第二，盲目借用外來文化，在劇中突兀使用中國式茶道；第三，歪曲並混用朝鮮國王服飾與皇帝的象徵體系，向觀眾灌輸錯誤的文化認知。韓國民眾認為這部作品不僅向全球傳播了錯誤的韓國文化，更助長了文化侵占的疑慮，因此強烈要求各大影音平台與電視台必須全面停播並且連海外都要一律下架。22日發起請願後，兩天內聯署便突破2萬人，第三天超過3萬人，在第五天（今日）清晨正式達標。此外，請願人更進一步要求國會立法封殺這家製作公司，未來除了不再給予任何資金補助，更要限制這家公司的廣播許可權，以杜絕類似事件再度發生。根據韓國國會法規定，國民同意請願在公開後30天內若獲得5萬人以上同意，就必須移交至國會主管的常任委員會進行正式審議。這項原本截止日期定在6月21日的請願，在民眾熱烈響應下，短短五天內今（26）日提早突破5萬人門檻，因此目前此案已正式達到受理條件，成功移交至相關委員會進入審查程序。而韓國文化振興院（KOCCA）也明確表明，如果最終確認劇中確實存在蓄意歪曲歷史的行為，將會全面追回高達20億韓元（約新台幣4153萬元）的政府補助金。