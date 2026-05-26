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▲三上悠亞透過專訪坦言自己想繼續留在台灣應援。（圖／記者張一笙攝）

前成人片女優、日本人氣女神三上悠亞去年底宣布加入台灣職籃夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，消息一出立刻引發高度關注，如今來台應援將近半年，她近日接受專訪時也首度分享這段時間的心情，坦言自己越來越喜歡台灣的工作與生活氛圍，甚至鬆口未來不排斥挑戰「職籃、職棒雙棲」，原因只有一個：「想要多留在台灣。」此外她也提到自己吃火鍋要加芋頭，展現滿滿台灣魂。根據《自由時報》報導，三上悠亞透露，其實自己一直都對棒球應援很有興趣，也希望未來有機會站上職棒球場，她坦言之所以會有這樣的想法，並不是因為收入，而是單純很喜歡台灣：「如果只是為了賺錢，我在日本做自己的事業就好了。」她強調真正吸引自己的，是台灣球迷與啦啦隊文化帶來的熱情與溫暖，也讓她萌生想長期留台發展的念頭。現年32歲的三上悠亞也坦言，原本以為加入啦啦隊後自己會是隊內年紀最大的成員，沒想到實際加入後才發現並非如此，她感性表示在日本若超過30歲還繼續從事啦啦隊相關工作，很容易被貼上「歐巴桑」標籤，但台灣環境卻完全不同：「大家都很友善，也很支持我們。」也讓她直呼如果可以，希望自己能一直跳下去。談到這半年在台灣應援最感謝的人，三上悠亞則秒點名隊長梓梓，她透露對方私下相當照顧自己，每次來台都能感受到滿滿溫暖，也因為有隊友幫忙，才讓她能更快融入球隊生活，此外她目前也持續努力學中文，笑說現在最熟悉的中文還是「米飯」，可愛反應讓現場笑翻。如今幾乎每個月都飛來台灣的三上悠亞，也早已徹底愛上台灣美食與生活節奏，她透露自己最愛火鍋、麻辣燙，甚至還是「火鍋加芋頭派」，完全展現台灣魂。至於未來是否會乾脆定居台灣，三上悠亞則笑說目前還是先住飯店比較方便，因為「有人可以幫忙打掃」，不過從她多次提到「想留在台灣」來看，也讓不少粉絲開始期待，未來是否真的有機會看到她站上中職應援舞台。