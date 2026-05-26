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潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑驚傳今（26）日凌晨辭世，享壽76歲。潤泰集團也發布聲明證實該訊息，5月26日清晨4時許，於台北榮民總醫院安詳辭世，消息震撼政商、醫療與學術界。集團股漲跌互見。潤泰集團證實，潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑於今日清晨4時在台北榮民總醫院安詳辭世，享壽76歲。臨終前家人隨侍在側。集團全體同仁聞訊同感哀慟與不捨。潤泰集團也強調，尹衍樑生前對集團的永續經營已建立完善的專業經理人體制與接班佈局，目前集團旗下各公司均由專業管理團隊負責，各項業務運作一切正常。尹衍樑一生致力於產業創新、公共工程技術提升與社會公益。自接掌潤泰集團以來，以卓越的遠見與開拓精神，將集團業務由紡織大廠成功轉型並擴展至營建住宅、金融保險（南山人壽）、零售百貨及生技醫療等多元領域，為台灣經濟發展做出卓越貢獻。潤泰材（8463）、潤泰新（9945）、潤泰全（2915）、泰福-KY（6541）盤中小漲，日友（8341）在平盤震盪，潤德（6881）下跌逾1%，潤弘（2597）下跌逾2%