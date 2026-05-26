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煉油成功轉盈 石化基本原料仍虧損

碳費元年：爭取廢食用油開放、永續航空燃油持續量產

過往一年經歷美國的對等關稅大戰、中東戰事等國際政經局勢紛擾不斷，石化產業影響甚巨。台塑集團台塑化今（26）日舉辦股東常會，董事長曹明指出，去年煉油部門已成功「由虧轉盈」，重新回到成長的軌道，而隨著今年台灣正式步入「碳費元年」，台塑化將爭取廢食用油開放，也利用製程量產永續航空燃油並持續推動減碳。面對外在環境變動，曹明指出，經營團隊一邊調整原料採購計畫，一邊優化生產流程來降低成本，全年稅前獲利127億元，較113年大幅成長93.6%，證明低潮市場下，公司依舊有逆勢賺錢實力。曹明說，去年煉油部門轉盈，因國際油價下跌，歐美需求回升，加上國外許多老舊煉廠永久關閉，在國際供給受限的狀況下，全球成品油的庫存偏低，帶動價差擴大，為掌握時機，台塑化提高煉廠運轉率，平均每日煉量達到44.7萬桶，比前一年大幅增加了9.8%。此外，台塑化也配合政府政策吸收的油氣漲幅縮小，114年吸收35億元，跟前一年相比大幅減少約74億元。不過，石化基本原料在亞洲市場供給還是過剩，產業景氣依舊低迷。曹明說，公司與下游整合把產能利用率從前一年的52%提升到60%，並用多元採購策略，把成本壓低，但油價走跌、終端市場需求回溫慢，產品價差仍很難拉開，加上提列的存貨損失比前一年增加，導致此事業部整體虧損比113年加大。今年會優化產銷調度，力拼賺錢。另，在公用流體方面，隨著國際煤價回落，公司彈性調度發電，並在關鍵時刻支援台灣的電力系統，利益額較113年度成長近16%。今年台灣正式步入「碳費元年」，曹明表示，去年利用製程的共煉技術，量產5,500公噸的永續航空燃油給國內航空公司。今年會爭取廢食用油的海外市場開放，希望提升原料量，同時也研擬使用「海藻」作為原料，今年目標達到6500萬噸。台塑化去年碳排放量下降到2,440萬噸，較基準年成功減碳23%。今年2月底爆發的美伊戰爭，以及荷姆茲海峽封鎖，引發了全球能源市場最嚴重的供應中斷，杜拜原油價格更是一舉飆破每桶150美元。曹明說，國際油價和成品油價差正在劇烈波動，會透過多元的採購策略尋找替代的料源，並調整中東運輸路線確保料源穩定，調整製程增加生產有利的產品，在國內銷售上會持續擴大「台塑石油APP」的異業合作，目標會員人數要衝破100萬大關。「今年地緣政治的危機，已經凸顯了能源轉型的迫切性，我們當然會繼續綠能發展的腳步」，曹明說，雖然今年國際局勢的波動更激烈，但經營團隊有絕對的信心，能帶領公司乘風破浪，為各位股東拼出更亮眼的成績單！