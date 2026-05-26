我是廣告 請繼續往下閱讀

曲歌后孫淑媚近年瘦身成功、時尚感爆棚，但近日有網友神出她30年前剛出道、年僅 14 歲時登上張菲（菲哥）與費玉清（小哥）主持的國民綜藝《龍兄虎弟》的多段珍貴畫面。當時的她還沒戴牙套，在鏡頭前點痣模仿鳳飛飛，還有模仿葉璦菱唱歌，都展示了她的歌唱和表演天賦，當場讓張菲驚呆，連費玉清都忍不住跟著一起「起肖」狂跳。當年的孫淑媚一出場，頭上頂著鳥窩造型、嘴裡頂著明顯的暴牙，喜感爆表。菲哥當時一臉懷疑地調侃她：「年紀還小，可是你那眼神看起來已經不止14歲了！」年紀小小的孫淑媚卻身懷絕技，現場直接開啟模仿秀。她先是帶來鳳飛飛的經典名曲〈好好愛我〉，歌聲濃郁醇厚，連鳳飛飛標誌性的壓低嗓音、經典的拉音小碎步與致敬手勢都抓得維妙維肖。隨後，她更挑戰當年全台男性的夢中情人楊林，只見她眼睛一瞪、嘴巴微張，一秒擺出極度無辜、空靈卻又帶著一絲呆滯的神情。菲哥驚奇地瞪大眼睛問這怎麼學的，孫淑媚還當場開班授課，現場教學菲哥怎麼抓到楊林「手一定要擺在臉頰旁」的無辜精髓，笑翻所有人。最讓人驚豔的，莫過於她模仿葉璦菱的〈殘缺的溫柔〉，孫淑媚透露，葉姐唱歌的靈魂就是「唱歌的時候嘴巴開得老大、唱一唱頭還要用力轉過來」，張菲還開玩笑爆料說，葉璦菱喜歡吃雞屁股才會有這個特別的律動。接著她一開口，完美複製葉璦菱著名的「下顎骨唱歌法」，渾厚且極具爆發力的歌聲，配上誇張的轉頭動作與靈魂咬字，讓一旁的張菲直接看傻眼。菲哥大讚：「這個年紀、這個動作姿勢，真是不簡單！剛才模仿兩個人是截然不同的，真的太有天分！」