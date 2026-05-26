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波士頓塞爾提克在今年季後賽首輪於搶七大戰（G7）爆冷遭到費城76人淘汰出局，這場災難性的失利讓綠衫軍休賽季的動向充滿變數，多年來「塔圖姆（Jayson Tatum）＋布朗（Jaylen Brown）」的雙核心建隊模式也首度迎來了動搖的風聲。根據美國資深名記馬克·史坦（Marc Stein）的最新報導，聯盟內部人士透露，亞特蘭大老鷹、休士頓火箭以及波特蘭拓荒者等三支球隊，目前皆對交易得到綠衫軍鋒線球星傑倫-布朗展現出極為強烈的「實質交易興趣」。布朗本賽季打出了生涯代表作，在例行賽出戰的71場比賽中，場均交出28.7分、6.9個籃板及5.1次助攻的頂級數據，不僅榮膺「年度最佳陣容二陣」，更在塔圖姆缺陣時展現出無庸置疑的第一核心實力。以下針對這三支潛在下家，將深入分析他們為何如此迫切渴望得到這位攻防一體的頂級側翼。身為喬治亞州亞特蘭大本地人的布朗，一直以來都是老鷹隊夢寐以求的本土超級球星。老鷹管理層之所以對布朗展現極高興趣，主因在於他們急需為現在的球隊年輕一哥杰倫·強森 (Jalen Johnson)尋找一個能夠兼容、且具備頂級防守能力的搭檔。老鷹過去曾嘗試建立後衛為主的體系但以失敗告終，而布朗身高198公分、擁有極強的對抗性與外線單打火力，不僅能在進攻端與強森形成互補，更能在防守端給予支援。若老鷹能帶回這位家鄉英雄，將瞬間改變東區常規格局，讓亞特蘭大重新重返強隊行列。休士頓火箭在交易迎來杜蘭特（Kevin Durant）後，已經徹底轉化為贏在當下的「贏球模式」。火箭隊之所以盯上布朗，最關鍵的吸引力在於總教練烏度卡（Ime Udoka）的私人情誼。布朗曾在烏度卡執教塞爾提克期間，攜手殺入總決賽，並建立了深厚的信任與深具紀律性的攻防體系。對於火箭而言，布朗的到來能提供極致的防守全面性與進攻侵略性，他可以完美地在杜蘭特身邊扮演最強的副手，為年邁的杜蘭特分擔持球單打與防守尖刀的重任，這對於渴望衝擊總冠軍的火箭來說，無疑是提升上限的最快捷徑。波特蘭拓荒者近年雖然囤積了大量的年輕天賦，但球隊在後里拉德（Damian Lillard）時代始終缺乏一位真正具有領袖氣質、且處於巔峰期的全明星級核心。拓荒者管理層評估交易得到布朗的利弊後認為，這位年僅29歲、在2024年奪得過總決賽MVP的側翼巨星，是幫助球隊跨越重建期、重返季後賽的最理想基石。布朗具備豐富的季後賽與大賽經驗，他的鐵血球風與攻防兩端的高效輸出，能為拓荒者這群稚嫩的年輕球員樹立最佳榜樣。拓荒者手中握有充足的年輕資產與選秀權，這讓他們在潛在的交易談判（包含潛在的多方交易）中具備極強的籌碼競爭力。