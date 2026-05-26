我是廣告 請繼續往下閱讀

尹衍樑老婆王綺帆是誰？奉父母之命嫁給尹衍樑超過50年

26歲的時候，奉父母之命跟小三歲的潤泰集團總裁尹衍樑結婚，迄今超過50年。

王綺帆也長年擔任潤泰全球的董事長，負責集團重要的控股以及核心營運。

▲潤泰集團總裁尹衍樑老婆王綺帆也是出身紡織世家，兩人當年奉父母成婚，迄今超過50年。（圖／翻攝自振興醫院官網）

王綺帆商界超級女強人「帶公司再創高峰」！入選台灣最佳女CEO

她成功將一間原本以傳統「紡織染整」為主的老牌工廠，轉型為橫跨量販流通（大潤發）、營建、以及金融保險（南山人壽）的超級控股怪獸

《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）繁體中文版首度評選全台「最佳女性 CEO」，王綺帆毫無懸念的入榜，獲得極高的肯定。

▲王綺帆（右）被稱為是商界「叱吒風雲的超級女強人」，還曾經入選台灣最佳女性CEO名單之一。（圖/潤福生活事業公司官網）

在背後支持尹衍樑一切決定！尹衍樑公開告白：下輩子還會娶她當老婆

尹衍樑就曾經公開表態放閃，表示「下輩子還要娶她做老婆」，一句承諾當年閃爆電視機前的觀眾。

▲除了輔佐尹衍樑的事業之外，王綺帆（左4）也都很支持尹衍樑的一切決定，像是尹衍樑豪砸30億元創辦號稱「東方諾貝爾獎」的唐獎（Tang Prize），王綺帆也是公開支持。（圖/唐獎教育基金提供）

潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑驚傳今（26）日凌晨辭世，享壽76歲，潤泰集團也發布聲明證實該消息，引起政商、醫療以及學術界震撼。除了尹衍樑生平背景飽受關注之外，也有不少人關心其家庭關係，像是老婆王綺帆，過去曾經是在商界評價非常高的超級女強人，把潤泰全球公司引領到另一波巔峰，還曾經獲選「最佳女性CEO」的頭銜。王綺帆出生於1948年，出身紡織世家，畢業於輔仁大學經濟系，王綺帆和尹衍樑結婚後，全力協助尹衍樑經營集團事業，由於紡織本身的專業緣故，兩人可以說是天作之合。潤泰全球公司創辦於1953年，原本名稱是「潤泰紡織染整工業公司」，是尹衍樑家族事業，後來幾經更名才變成「潤泰全球」，發展成橫跨紡織、服飾、零售量販、成衣貿易、金融保險的控股公司，但主要核心事業仍為紡織、量販，然而在王綺帆帶領的潤泰全球超過40年間，，在她卸任前的2021年，潤泰全球繳出驚人的成績單，股價更是衝上歷史新高，證明自己不只是總裁夫人，也是極具戰略眼光的經理人。王綺帆在商界的名譽相當好，被稱為是商界「叱吒風雲的超級女強人」，2021 年，除了輔佐尹衍樑的事業之外，王綺帆也都很支持尹衍樑的一切決定，像是尹衍樑豪砸30億元創辦號稱「東方諾貝爾獎」的唐獎（Tang Prize），甚至發願捐出個人95%財產，這種涉及龐大家產的決定，王綺帆也是公開直接贊成支持老公的決定，也認為這是對社會非常有意義的事，完全展現她極高的格局。兩人雖然當年奉父母之命成婚，但在婚後卻展現極佳的默契共同打造事業版圖，如今王綺帆也退居幕後享受晚年生活，雖然尹衍樑傳奇一生提前落幕，但仍讓許多台灣人不會忘記這對夫妻所打拼的那些事業點滴。