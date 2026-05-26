潤泰企業集團證實，總裁尹衍樑於今（26日）凌晨4時21分辭世，享壽76歲，接管潤泰後，尹衍樑將集團從紡織大廠，成功轉型到建築、金融保險、零售百貨、生技醫療等多元領域，尤其在建築業擁有眾多實績，像是南港車站、松山車站BOT案，潤泰敦峰、松濤苑等豪宅，潤泰建設（潤泰創新）去年榮登上市櫃營建股營收最高的公司，熱愛潛水的尹衍樑，還曾到綠島買下大面積土地，引發不少話題。
從紡織轉戰營建、百貨、保險 興趣促成專業
潤泰集團1943年在上海成立，並於1945年遷移至台灣，原本經營紡織業，後來拓展到建築、金融保險、零售百貨等多元發展，包括大潤發、南山人壽、CITYLINK、振興醫院、書田泌尿科眼科醫院、潤泰建設等，都是潤泰集團品牌。
尹衍樑經營產業多元，本身雖然是商學院出身，但對建築工程有強烈興趣，集團旗下潤泰建設也建造出不少指標性建案，尹衍樑自己更以54歲的年紀取得台灣大學土木系教授頭銜，擁有600多項工程專利，他也是台灣鋼筋製造技術的創新者，其中集團旗下潤弘精密工程，從2000年開始就推動鋼筋自動化，已累積數十項專利，能有效提高施工品質、節能減碳、降低技術工倚賴等。
潤泰建設（潤泰創新）是2025年上市櫃營建股營收最高的公司，2025年營收達到393.12億元、年增24％，主要包含三重「潤泰左岸生活」、「潤泰峰左岸」以及大安「大安富陽」交屋，今年預計推出580億元「南港之星」、總銷47億元「板橋環翠段案」、總銷41億元「潤泰菁英匯」。尹衍樑辭世後，集團旗下個股表現平穩，潤泰材（8463）、潤泰新（9945）、潤泰全（2915）、泰福-KY（6541）盤中小漲，潤弘（2597）跌勢較重，下跌逾2%。
父子同住旗下豪宅建案 在綠島蓋豪華木屋
潤泰集團旗下的潤泰建設，是台北市著名豪宅品牌，作品包括潤泰敦峰、松濤苑，都是單價在200萬元的「200萬元俱樂部」成員，旗下建案也有不少名人居住，像是旺旺集團蔡家、車界名人台灣最強法拉利收藏家陳憲章等人。另外，尹衍樑和兒子南山人壽董事長尹崇堯也住在集團旗下建案「松濤苑」，尹衍樑2013年以總價8.75億元、每坪260萬元買下松濤苑12樓頂樓戶，尹崇堯2022年則以總價8.2億元、單價250萬元，買下松濤苑次頂樓。
除了豪宅之外，潤泰也涉及商用不動產，其中潤泰建設推出的「潤泰南港玉成大樓」，傳出最大房客就是輝達（ NVIDIA ），不過傳出潤泰有意以超過200億元的價格出售整棟大樓；南港車站、松山車站BOT案也是由潤泰建設建造。尹衍樑興趣廣泛，其中一項就是「潛水」，傳出他在潛水勝地綠島擁有3萬多坪土地，是綠島前幾名的大地主，不僅在綠島蓋了一棟有直升機停機坪的豪華木屋，還曾把戶籍設在此地。
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潤泰集團1943年在上海成立，並於1945年遷移至台灣，原本經營紡織業，後來拓展到建築、金融保險、零售百貨等多元發展，包括大潤發、南山人壽、CITYLINK、振興醫院、書田泌尿科眼科醫院、潤泰建設等，都是潤泰集團品牌。
尹衍樑經營產業多元，本身雖然是商學院出身，但對建築工程有強烈興趣，集團旗下潤泰建設也建造出不少指標性建案，尹衍樑自己更以54歲的年紀取得台灣大學土木系教授頭銜，擁有600多項工程專利，他也是台灣鋼筋製造技術的創新者，其中集團旗下潤弘精密工程，從2000年開始就推動鋼筋自動化，已累積數十項專利，能有效提高施工品質、節能減碳、降低技術工倚賴等。
潤泰建設（潤泰創新）是2025年上市櫃營建股營收最高的公司，2025年營收達到393.12億元、年增24％，主要包含三重「潤泰左岸生活」、「潤泰峰左岸」以及大安「大安富陽」交屋，今年預計推出580億元「南港之星」、總銷47億元「板橋環翠段案」、總銷41億元「潤泰菁英匯」。尹衍樑辭世後，集團旗下個股表現平穩，潤泰材（8463）、潤泰新（9945）、潤泰全（2915）、泰福-KY（6541）盤中小漲，潤弘（2597）跌勢較重，下跌逾2%。
潤泰集團旗下的潤泰建設，是台北市著名豪宅品牌，作品包括潤泰敦峰、松濤苑，都是單價在200萬元的「200萬元俱樂部」成員，旗下建案也有不少名人居住，像是旺旺集團蔡家、車界名人台灣最強法拉利收藏家陳憲章等人。另外，尹衍樑和兒子南山人壽董事長尹崇堯也住在集團旗下建案「松濤苑」，尹衍樑2013年以總價8.75億元、每坪260萬元買下松濤苑12樓頂樓戶，尹崇堯2022年則以總價8.2億元、單價250萬元，買下松濤苑次頂樓。
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