我是廣告 請繼續往下閱讀

潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日凌晨逝世，享壽76歲。尹衍樑近年最被外界所留意的便是與電動機車品牌Gogoro創辦人陸學森的跨海爭議。兩人早在2011年Gogoro成立之初就有合作，尹衍樑甚至願意出面擔任保人，豈料後來因貸款去年到期，陸學森欠下1.5億元後赴美失聯，也讓尹衍樑必須跨海興訟，追回債務。陸學森2011年離開宏達電成立Gogoro，但起初起步不穩，電動車銷售不如預期，但尹衍樑全力力挺，給予資金及資源協助，甚至在2017年認股薪酬方案時，陸學森以每股約0.7美元價格，認購Gogoro共788.6萬股普通股，當時他向兆豐銀行申貸549萬美元支應，並由尹衍樑擔任個人擔保人。但是兩人情誼就在Gogoro捲入2024年中國製零件「洗產地」騙經濟部補助時出現裂痕。即便當時經濟部認定，尚無足夠證據推論其違反國內產製規定，但陸學森請辭執行長，同時間選擇突然離開一手打造的Gogoro，被外界認為錯誤公司決策下台，隨後也消失在鎂光燈前。然而，當年2017年貸款案在2025年9月30日到期，陸學森有高達462萬美元（約新台幣1.5億元）的本息沒繳，因此必須要由作為保人的尹衍樑出面付清。當陸學森持續神隱、失聯，尹衍樑今年3月也隨即展開跨海興訟，發起「跨境取證聲請狀」向摩根士丹利等金融機構，要求清查陸學森名下所有帳戶資金及Gogoro股權資料，也為了避免陸學森轉移資產，勢必要追回每一筆債，也讓兩人關係從一開始的「合作無間到跨海追債」，讓外界不勝唏噓。