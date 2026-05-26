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潤泰（8463）集團總裁尹衍樑今天凌晨4時21分在台北榮總辭世，享壽76歲。尹衍樑為潤泰集團第二代掌舵者。在尹衍樑領導下的潤泰集團，從紡織業起家，拓展至建築開發、金融保險等各產業，也讓集團成功多角化發展。潤泰集團創辦人尹書田1918年出生於山東日照，畢業於青島商業專科學校。早年在中國投身工商業，1941年於上海創立歌珊棉織廠，之後又在青島設立「潤魯號」。1949年來台後持續投入紡織產業，1953年創辦潤華染織廠，生產格子布供內銷市場。1958年更成功打入美國市場，成為台灣紡織品外銷先驅，也因此獲得「格子布大王」稱號。其後陸續成立華信紡織廠與潤泰紡織染整工業，奠定潤泰集團發展基礎。尹書田的兒子尹衍樑大學念的是歷史，拿的是商業管理的碩士與博士學位，卻對營建工程有無比熱情，發展出多項既創新又高效的營建技術。光是他個人，就拿下多達640多件土木工程專利，建築工法甚至登上Discovery頻道，為臺灣的建築營造和高科技廠房興建帶來革新。1975年，年僅25歲的尹衍樑進入潤泰紡織，因對土木工程深感興趣，在父親尹書田支持下，於1977年攜手趙希江成立潤泰建設，正式跨足營建業。潤泰建設之後於1989年公開發行、1992年上市，2002年更名為潤泰創新國際，逐步發展多角化經營。旗下營造體系則以評輝營造為核心，後整合機電與精密工程事業，於2007年更名為潤弘精密工程，並於2010年上市。此外，潤泰集團也持續擴大垂直整合布局，1991年成立潤德設計工程，打造從規劃、施工到室內裝修的一條龍服務；1992年則因應紡織產業式微，跨足水泥事業，成立潤泰水泥，後於2014年更名為潤泰精密材料，並調整集團架構，進一步強化建材與工程事業版圖。日友環保科技原名「日友廢棄物處理」，由傅安祺、楊希盛等人看好台灣未來有害事業廢棄物處理需求，於1994年共同成立，並引進日本環保技術，自成日友集團。日友1999年公開發行，同年轉投資成立青新環境工程，之後於2000年更名為日友環保科技。2004年，潤泰集團旗下潤泰新等公司取得日友逾22%股權，成為最大股東，日友與青新正式納入潤泰集團版圖。日友於2015年上櫃，青新則於2024年掛牌上市。浩鼎生技由張念慈與翁啟惠合作推動，前身可追溯至兩人在美國創立的生技公司Optimer Pharmaceuticals。2002年，為將醣分子技術留在台灣，Optimer在台成立浩鼎生技。2009年浩鼎增資引進外部股東，潤泰集團也透過旗下投資公司入股。2012年浩鼎與美國母公司爆發經營權之爭後，尹衍樑出手收購Optimer持有的43%股權，浩鼎正式納入潤泰集團，並於2015年上櫃。此外，圓祥生技前身為矽谷生技公司ProtevoBio，2013年回台成立，2018年由浩鼎取得67%股權後納入潤泰集團版圖，並於2023年登錄興櫃。中裕新藥前身為2007年成立的宇昌生技，由前行政院副院長 蔡英文、經建會主委何美玥及抗愛滋病權威 何大一 推動成立，專注研發愛滋病新藥。初期股東包含國發基金、統一集團及蔡英文家族的台懋生技，並由蔡英文擔任董事長。2008年蔡英文辭任後，尹衍樑入股台懋生技，後更名為合一生技投資，由潤泰集團主導布局生技產業。2009年宇昌生技更名為中裕新藥，潤泰集團陸續透過旗下公司持股逾42%，成為最大股東並主導董事會，中裕之後於2015年掛牌上櫃。南山人壽成立於1963年，為台灣早期獲准設立的七家壽險公司之一，創辦股東包含高雄陳家陳啟清及多位南部仕紳。1970年因經營不善，由美國國際集團（AIG）接手。2008年金融海嘯後，AIG為籌措資金決定出售南山人壽。2011年，潤泰集團與寶成工業合資成立潤成投控，向AIG取得南山人壽逾97%股權，南山正式納入潤泰集團版圖。其後南山人壽於2012年公開發行，尹衍樑之子尹崇堯也於2022年正式出任董事長。