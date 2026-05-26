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密爾瓦基釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今日先發對戰聖路易紅雀的比賽大殺四方，繳出7局12K失1分鬼神表現，成為大聯盟本季首位百K投手，助隊5：1擊敗紅雀。米蕭羅斯基開賽對首名打者投出保送後，接著讓對手15上15下完全宰制，前5局力保不失，直到6上才被突破失掉1分，展現當今球壇最頂級的宰制力。米蕭羅斯基此戰先發7局用了96球，最快球速飆到103.4英哩（約166.4公里），被敲2安失1分，投出12K另有1保送，本季第5勝入袋、防禦率僅1.83。第7局續投，他猛飆2K完成3上3下功成身退，之後阿許比（Aaron Ashby）後援2局無失分，聯手封鎖紅雀打線，賽後連釀酒人總教練莫菲（Pat Murphy）都直言，這是他見過最讚的投球表現之一。值得一提的是，米蕭羅斯基此戰火球連發，單場有57球破百英哩，創下自2008年啟用投球追蹤系統（Pitch-tracking era）以來的新高，過往紀錄是格林（Hunter Greene）的47球。大聯盟官方 Statcast 數據系統更顯示，米蕭羅斯基生涯已累積22顆103英哩以上的速球，是追蹤系統啟用以來，大聯盟唯一能投出超過2顆這種極速的先發投手，在這場比賽的第一局中，他的前6顆投球就全部都超過103英哩。雖然在6局上被紅雀突破，但米蕭羅斯基在此戰失分前，已經連續4場先發一分未失，最終將連續無失分紀錄推進到29.1局。這項瘋狂的數據寫下了釀酒人隊史第三長的連續無失分紀錄，僅次於1987年希格拉（Teddy Higuera）的32局，以及隊友培拉塔（Freddy Peralta）在去年創下的30局紀錄；同時自4月19日後，他也已連續6場先發沒有被敲出任何長打。這名24歲的頂級新星能有如此進步，控球能力的修正成為了蛻變關鍵。相比於去年迎來大聯盟菜鳥球季時，主投66局雖有87次三振，卻伴隨著高達31次保送，整季防禦率4.36；本季目前他在64局的投球中，不僅狂飆全大聯盟最快達到100次三振，同時將保送大幅壓低至僅有19次，高難度的三振保送比修正，正是他今年能將防禦率壓在1.83的頂級王牌關鍵。