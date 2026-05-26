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▲姜豐年2017年啟動「政大雄鷹」籃球計畫，盼打造兼顧學業與競技的大學籃球新模式；而尹衍樑捐資整修的政大體育館，也成為球隊後續發展的重要主場基礎（圖／記者葉政勳攝）

▲政大雄鷹籃球隊在國內UBA聯賽締造6連霸大業，更曾遠征日本勇奪WUBS世界大學籃球系列賽冠軍（圖／記者林柏年攝）

潤泰集團總裁尹衍樑辭世，各界多半聚焦於他的商業版圖、唐獎與達賢圖書館等代表性成就。不過在台灣體育圈，尹衍樑其實也曾留下關鍵一筆。2017年，他捐出3億元整修政治大學體育館，不僅改善校內運動環境，也成為後來政大雄鷹籃球隊崛起的重要基礎。若沒有這座體育館，姜豐年後續推動的「大學籃球品牌化」計畫，很難在政大真正落地。政大雄鷹的傳奇起點，始於2016年5月一場90週年校慶的校友餐敘。當時財信傳媒董事長謝金河對熱愛籃球的姜豐年開了一個玩笑，建議他乾脆捐一支籃球隊給母校，這句話成為點燃雄鷹翱翔的火柴。外交系出身的姜豐年，大學時代就是大專盃明星球員，即便後來投身科技業創辦新浪網並在那斯達克掛牌，球場依然是他最快樂的歸宿。他在2017年宣布分5年捐資4000萬元組建「政大雄鷹」籃球隊，試圖打破台灣打球與學業只能二選一的刻板印象。然而，政治大學當時並沒有一座符合現代比賽標準的主場。當時政大的舊體育館建於1979年，歷經將近38年的歲月滄桑，內部鐵門鏽蝕、木質地板凹陷、觀眾席殘破不堪，根本無法通過國際籃總（FIBA）的賽事檢驗。招募頂級高中球員可以靠姜豐年的人脈，球技戰術訓練可以靠總教練陳子威與球隊總監孫秉宏，但巧婦難為無米之炊，缺乏一座能承辦全國賽事的主場。在這個攸關球隊存亡的關鍵時刻，尹衍樑默默用他的方式，為這場籃球新創事業鋪設最重要的地基。尹衍樑當時慷慨解囊的3億元體育館修繕資金，沒有附帶任何商業條件。這筆鉅款不僅修補了水泥與鋼筋，更讓這座老舊運動廳迎來了規格上的天翻地覆。翻開修繕紀錄，二樓新增的88個貴賓席與75個記者席，直接拉高了賽事轉播與媒體規格；新購入的大型計分板更是取得FIBA LEVEL 1的國際頂級認證，搭配符合國際賽事標準的活動式籃架，政大體育館在2018年完工時，已蛻變成一座真正具備職業規格的籃球聖殿。姜豐年曾形容自己是把雄鷹當成一項「新創事業」在運營，從引進歸化與外籍球員、挨家挨戶拜訪高中教練，到親自站台遊說各學院接納球員。這場開疆闢土的冒險背後，有一個最關鍵的前提：他隨時擁有一座完工的主場可以使用。尹衍樑從不坐在雄鷹的管理席上，他的名字也從未出現在球隊的宣傳看板，但他出資修好的場館，安靜地撐起了整個故事的物理基礎。在政大雄鷹的組成結構裡，尹衍樑是一位從未登記在案、卻絕不可或缺的「沉默股東」。當球隊捧回UBA首冠時，姜豐年曾在台上輕描淡寫地指名感謝「捐贈體育館的校友尹衍樑」，一句話足以看出其分量有多重。政大雄鷹自2018年正式開打以來，在台灣大學籃壇颳起了不可思議的黑色旋風。2021年奪得隊史UBA首冠、至今已經達成6連霸。另外、政大雄鷹在日本武藏野之森綜合體育廣場勇奪WUBS世界大學籃球系列賽冠軍，寫下台灣大學籃球首次稱霸世界的歷史紀錄。