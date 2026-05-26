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潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日驚傳辭世，享壽76歲，也震驚台灣金融、營建圈。回顧他的一生充滿傳奇色彩，年輕時因個性頑劣、打架鬧事進過感化院，之後一路苦讀翻身成為擁有超過600項國際專利的工程專家，跨足營建住宅、金融保險（南山人壽）、零售百貨及生技醫療等多元領域，打造出兆元產業，並創立被譽為「東方諾貝爾獎」的唐獎，可說是台灣商界極具影響力的指標性人物。尹衍樑出生於紡織業巨子商尹書田之家，是家中的長子。但因年少時性格火爆，喜好打架，初中就換了不少學校，甚至被送進彰化進德中學接受管訓，直到遇見生命中的貴人恩師王金平，其慈愛與包容深深觸動了尹衍樑，從不愛讀書的壞囝仔一路苦讀拿到企業管理博士學位，而這段「浪子變博士」的經歷，至今仍是台灣社會廣為流傳的勵志故事。1975年，尹衍樑也正式接手父親的潤泰集團。雖然年少時曾遭遇2次創業失敗，包括機械廠倒閉與染料廠爆炸，但父親的一句「恭喜你得到可貴的失敗經驗」成為他的大後盾，也讓他大刀闊斧將原本以紡織為主的潤泰轉型，打造出龐大的企業帝國。1977年潤泰建設成立，1996年更成立大潤發，成功進軍量販店市場，後在中國大陸與歐尚集團合作，成為量販巨頭，2017年，他以新台幣約862億元將中國大潤發售予阿里巴巴集團，2021年再以新台幣115億元將台灣大潤發全數股權售予全聯福利中心。他也曾創立光華投信、入股安泰人壽，更在2011年，以「潤成投資」名義入主南山人壽，正式跨足大型金融保險業，更長期支持台灣生技產業發展，並擔任振興醫院董事長。不僅如此，尹衍樑也是Gogoro的關鍵天使投資人與最大股東。他在Gogoro創立初期便提供龐大資金，多年來持續力挺，在Gogoro於美國上市後股價面臨挑戰、且創辦人陸學森於2024年9月請辭執行長之際，外界一度對其前景感到憂慮，尹衍樑總是在公司面臨財務挑戰時，數次砸下數千萬美元與新台幣數10億元進行增資，可說是Gogoro從創立、成長、到面對財務危機時，最關鍵的「財務靠山」與「伯樂」。不過，尹衍樑與一般企業老闆不同，對工程與技術極度癡迷，甚至在54歲時通過考核，成為台大土木系兼任教授，更研發出「創新預鑄工法」，能將建築結構在工廠先做好、再到現場快速拼裝，大幅縮短半導體高科技廠房與大樓的施工週期，他個人在土木工程領域擁有超過640件全球專利。也由於自身深受教育之益，尹衍樑對學術與慈善不遺餘力，尹衍樑1989年創立光華教育基金會。1995年出資協助北京大學成立知名的「光華管理學院」；在台灣，他也捐贈實物興建政治大學著名的「達賢圖書館」。同時，他2011年承諾捐出個人95%的財產，在2012年更斥資30億元新台幣正式設立唐獎（Tang Prize），設置「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」及「法治」4大獎項，唐獎每兩年頒發一次，面向全球頂尖學者，被譽為「東方的諾貝爾獎」。當然，尹衍樑人生也曾經歷挫敗過，早年被視為「敗家子」，也曾經歷過數次重大挫折與轉折，但在面對逆境時，他都將這些經歷視為學習的養分。早期他自行創業，曾因配方放大比例導致大鍋爐爆炸，瞬間燒毀高達千萬資金的設備，引發股東與員工強烈不滿。他也曾重金押注生技產業，頂著前中研院院長翁啟惠光環投資浩鼎，2016年初浩鼎新藥解盲失敗，股價從天價慘跌，也讓尹衍樑面臨巨大的投資損失與外界強烈質疑。2011年接手南山人壽後，2017年前後全球股災與市場波動，導致集團轉投資的帳面出現巨額未實現損失，甚至連帶拖累潤泰新、潤泰全等旗下上市公司被迫減少或不發放股利。除了南山人壽之外，他也過去曾數次嘗試插旗其他金融機構如中信金未能如願，還有中國大潤發出售案在初期也曾因消息曝光與價格未果而胎死腹中。不過，失敗也讓他更懂得如何在錯誤中站起來，牢記父親的話，「小商人販賣的是貨品，大商人販賣的是信譽」。時至今日，尹衍樑始終謹守父親的教誨「蓋房子不偷工減料，賣東西只賣真東西，這是販售信用」，這也是他橫跨產、學、研三界創造奇蹟的核心動力。