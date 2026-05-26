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尹衍樑買半版廣告力挺馬英九選總統

▲潤泰集團總裁尹衍樑曾於2012年登半版廣告支持馬英九選總統。（圖／翻攝自反馬英九聯盟臉書）

尹衍樑曾喊馬英九歷史定位便是兩岸統一

潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑今（26）日凌晨辭世，享壽76歲，潤泰集團聲明證實，消息震撼政商、醫療與學術界。值得注意的是，尹衍樑昔力挺前總統馬英九，自馬英九執政時期便從中國經商返台，還登半版廣告力挺「票投馬英九」，更曾於2013年馬英九執政期間喊出：「統一是必然，馬英九的歷史定位，就是和平統一」。尹衍樑從紡織業起家，其早期在中國投資超過百億台幣，事業版圖除了零售業，也橫跨紡織、建設、金融、醫療等項目，卻於2010年代起將事業重心慢慢轉移回到台灣，並於2012年大選期間買下報紙半版廣告，以「維護兩岸和平，支持經濟繁榮」、「票投馬英九的5大理由」為題表態力挺馬英九，自此被視為企業界挺馬陣營之一。早在2008年，馬英九就曾以總統身份頒發公共工程專業獎章予尹衍樑，肯定他在提升工程科技上的貢獻。而尹衍樑在2013年出席「桃園航空城發展國際論壇」時提到，兩岸現階段交流頻繁是件好事，兩岸老百姓心連心、手連手，最後就自然和平統一，這樣很好，而兩岸經濟可以打好基礎，文化交流更重要。尹衍樑當時更強調，「統一是必然趨勢，必須加速平順走向這條道路」，而「馬英九的歷史定位，就是和平統一」。