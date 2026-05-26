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2025-26賽季NBA東區決賽第四戰今（26）日繼續在克里夫蘭騎士主場Rocket Arena點燃戰火。賽前已取得3：0絕對聽牌優勢的紐約尼克，距離隊史睽違27年的總冠軍賽地板僅差最後一步；反觀退無可退的騎士隊，則面臨輸球就將在自家主場遺憾為本賽季畫下句點的生死關頭。然而，這場原本預期會是殊死搏鬥的生死戰，最終卻演變成一場毫無懸念的單方面屠殺，紐約尼克整場攻守兩端徹底壓制對手，終場以130：93狂勝騎士37分，以4：0完美橫掃晉級，更取得季後賽11連勝，昂首挺進總冠軍賽！或許是前兩輪連續經歷兩場「搶七大戰」的血戰，騎士隊的體能油箱在今日似乎徹底見底，一開賽在防守端的專注度完全不在線上，防線門戶大開，彷彿已經準備提早去放假。尼克隊抓住機會內外開花，首節便輕輕鬆鬆攻下38分，取得12分的雙位數領先。進入第二節，騎士的狀況依舊沒有任何改善，球員在場上顯得氣力放盡，攻防兩端完全無法限制尼克的推進節奏，尤其首節末到第二節中段一度被打出一波20：0的攻勢，這讓尼克在半場結束前再度拉開分差，半場打完以68：49的領先將近20分，也提前宣告了比賽的基調。易籃過後，場上的局勢更加兵敗如山倒。尼克隊在第三節徹底殺紅了眼，全隊攻勢行雲流水，一度將領先分差擴大到令人震驚的45分。整場比賽尼克團隊投籃命中率高達49%，更投出高達44.2%的恐怖三分外線命中率，無情地射穿了克里夫蘭的防線，讓下半場早早淪為垃圾時間。縱觀全場數據，騎士在各個環節都遭到尼克的降維打擊。尼克在籃板球以60：33形成接近兩倍的誇張輾壓，團隊助攻也是壓倒性的33：21，這顯示出尼克團隊球權傳導的流暢。而在失誤控制方面，騎士整場比尼克足足多了9個失誤，在沒有任何一項數據能夠與大蘋果軍團抗衡的情況下，騎士最終只能在自家主場以慘敗丟臉的方式，極度遺憾地結束了這個賽季。球員個人數據方面，大勝的紐約尼克今日再度展現了恐怖的陣容深度，全隊共有6人得分上雙、火力極其均衡，其中以明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）攻下19分為全隊最高，帶領大蘋果軍團時隔27年再度挺進總冠軍賽。反觀潰不成軍的騎士隊，一哥米契爾（Donovan Mitchell）雖然燃燒小宇宙轟下全場最高的31分，但在全隊毫無支援的情況下顯得獨木難支。更令克城球迷失望的是，每逢關鍵戰役容易軟手的明星老將哈登（James Harden）今日再度不讓人意外地在生死戰神隱，全場8投僅2中、其中三分外線6投0中，僅得到慘淡的12分，同時還伴隨著5次失誤，整體表現只能用慘不忍睹來形容。尼克終場以130：93狂勝騎士37分，今日的血洗不僅摧毀了騎士，也以最強勢的姿態宣告他們將全力衝擊今年的NBA總冠軍。