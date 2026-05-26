潤泰集團今（26）日上午發布訊息宣布，集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑5月26日清晨4時許，在台北榮民總醫院安詳辭世，享壽76歲。而尹衍樑與醫界淵源頗深，北榮院長陳威明今早更泣不成聲，提到尹衍樑是北榮的大恩人、更是自己一生最敬重、最崇拜的人。

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生前與北榮的連結相當深厚的尹衍樑，今凌晨在北榮辭世。陳威明接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時難掩情緒激動，提到自己上次這樣哭是父母過世時。他表示，尹衍樑是無數人的恩人，也是台北榮民總醫院的大恩人，「更是我一生最敬重、最崇拜的人。」

陳威明提到，明年中自己即將退休。在離開工作崗位之前，「始終有一個心願，希望榮總的後輩們，永遠記得他的恩澤與身影。」

陳威明說，希望讓年輕同仁知道，一位懷抱善心的企業家，如何在關鍵時刻伸出援手，改變了台北榮總，也幫助了無數國人。

「總裁一生極為低調，他的家人也同樣低調，長年默默行善、回饋社會，從不張揚。」陳威明說，仍想懇請天上的總裁與家人諒解，容許自己親自撰寫的一個章節分享給大家。「因為我相信，真正偉大的善行，不應被時間掩埋」

陳威明認為，尹衍樑留給台灣、留給榮總、留給所有人的溫暖與大愛，也值得被後人永遠記得。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...