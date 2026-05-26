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韓國星巴克在「光州民主化運動」（也稱五一八光州事件）46週年紀念日當天推出的促銷活動，因「坦克日」廣告引發外界砲轟。韓國星巴克公司母公司、新世界集團會長鄭溶鎮，今（26日）上午在首爾江南區的朝昕至臻酒店舉行記者會，公開鞠躬致歉。根據《韓聯社》報導，鄭溶鎮在記者會上表示，對於不當行銷帶來巨大傷痛與憤怒一事，他深感沉重，不管原因如何，傷害國民感情都要負起責任，他不會做任何辯解。鄭溶鎮強調，此事所有責任都於他自己，並在宣讀聲明過程中，多次鞠躬致歉。報導提到，這是鄭溶鎮自相關促銷活動引發爭議後，第1次公開露面道歉，也是繼19日發表書面道歉聲明後的第2次。報導指出，「光州民主化運動」於1980年5月18日在光州爆發，當時掌握軍權的全斗煥政府，動員坦克等武裝力量進行血腥鎮壓，造成大量平民傷亡。 而韓國星巴克於本月15日至26日進的行促銷活動，以及18日當天使用的不當廣告語，被批評是褻瀆民運和烈士。