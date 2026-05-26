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▲尹崇珍曾拍過《海派甜心》、《廉政英雄》等多部戲劇。（圖／翻攝自尹崇珍 Jennifer FB）

潤泰集團總裁尹衍樑在今（26）日辭世，享壽76歲。消息一出，讓外界都感到非常震驚，其中，他的姪女、43歲演員尹崇珍更是引發關注。據悉，身為潤泰家族成員的她，其實曾瞞著家族偷偷拍戲，出演過《廉政英雄》、《海派甜心》等劇，但出身於富有家庭的尹崇珍，片酬也沒有特別待遇，傳出只有1～2萬，低到連包都買不起。尹崇珍的叔叔是潤泰集團總裁尹衍樑，父親則為潤泰集團高層，也是知名健身器材董事長。而她在2009年，不顧家族反對踏入了演藝圈，憑藉著對表演的熱愛，開始瞞著家人展開了演員生活。她曾拍過《海派甜心》、《廉政英雄》、《我愛你愛你愛我》、《生命花園》等多部戲劇。尹崇珍雖然家世背景顯赫，但當時傳出她的片酬同樣以新人價碼計算。曾有報導指出，尹崇珍在2011年拍《廉政英雄》時，1集片酬大約落在1～2萬，與她家族的上億資產反差非常大，就算辛苦拍戲賺錢，薪水可能還不夠與名媛朋友吃飯或買名牌包。但尹崇珍因熱愛表演，堅持靠自己闖蕩，在當時與關穎、穆熙妍等人一樣，常被媒體封為「名媛系女星」。然而隨著尹崇珍的作品漸漸變多、慢慢有了成績，她的家人也從反對轉為支持，尹崇珍還曾透露爸爸變得會主動跟朋友炫耀女兒拍的廣告跟戲劇。不過在2018年，尹崇珍於美國與圈外男友Jeff登記結婚後，便移居美國、漸漸淡出演藝圈，生活非常低調，將重心全部轉向家庭與個人生活。