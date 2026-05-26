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台北股市今（26）日再度寫下新紀錄，在權王台積電領漲下，早盤一度衝至44097.63點新高點，截至昨（25）日為止，總市值攀升至4.95兆美元，超車印度居全球第5名。根據《彭博》數據統計，截至昨日為止，台灣股市總市值攀升至4.95兆美元，印度股市的市值則降至4.92兆美元。台股規模目前位居全球第5大，僅次於美國、中國、日本和香港。台灣在全球股市排名中的快速竄升，主要受惠於台積電強勢帶動。台積電目前占台股大盤權重超過42%，顯示市場集中度相當高。在人工智慧（AI）熱潮推升下，台積電今年以來股價已經大漲49%。相較之下，印度股市表現走弱，與台股市值大幅攀升形成鮮明對比，也反映出2026年金融市場的兩大核心趨勢。首先，美伊戰爭推升國際油價，對印度等高度依賴能源進口的國家帶來沉重壓力；其次，全球AI樂觀情緒持續帶動科技股上攻，使台灣、韓國等科技製造重鎮成為主要受惠者。台北股市早盤一度衝至44097.63點新高點，其中權王台積電股價最高來到2325元。