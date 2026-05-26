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被動元件國巨近日股價狂飆，近30個營業日累計漲幅127.6%，漲幅交易料過大遭關禁閉，其中的董事長陳泰銘身家也因此暴增，財信傳媒集團董事長謝金河表示，一家生產小到不能再小的被動元件廠商，搖身變成台灣首富，連陳泰銘本人都覺得像夢境一般，有點不真實。證交所昨宣布國巨今起「關禁閉」，約每五分鐘撮合一次，並祭出信用交易管制。而國巨昨日股價再飆漲停收691元，本益比已攀升至54.41倍。據證交所統計，國巨市值已正式衝破1.43兆元大關，一舉超越富邦金、廣達等權值股，躍升為台股第九大市值公司。謝金河近日在臉書上發文指出，國巨的股價每天漲停板，25日漲到691元，市值跑到1.4329兆台幣，陳泰銘穩居富豪排行榜榜首。一家生產小到不能再小的被動元件廠商，搖身變成台灣的首富，國巨也成為台灣第九大市值企業，他靠著併購整合，把台灣被動產業推向世界，並且競爭力不斷提升，陳泰銘憑著聰明才智，加上個人努力，創造出了一個不可思議的世界。他進一步指出，過去幾十年，台灣的富豪排行榜一直是變動不居的，記得2021年華利集團在A股掛牌，股價漲到人民幣117.5元，張聰淵以鞋王之姿，成為台灣首富，如今華利股價跌到人民幣34.8元，張聰淵退到11名。曾經也一度是首富的中國旺旺蔡衍明，隨著中國旺旺從13.1跌到4.02港元，蔡衍明排名退到第15，其他如郭台銘，林百里都曾當過首富，現在名次仍然在前頭。謝金河表示，台灣到今天為止，總共誔生19家兆元企業，最近聯發科漲勢凌厲，市值跑到新台幣6.808兆元，已經快追上高通，蔡明介、卓志哲都登上富豪排行榜寶座。今年最大黑馬是鴻勁的謝旼達及川湖的林聰吉，鴻勁靠著測試分類機成為第11大市值企業；川湖首季EPS 36.58元，伺服器軌道制霸全球。他說，台灣早期的首富是王永慶昆仲，現在是科技巨擘，然而，今年最顯著的變化是靠中國市場的富豪排名一直往下掉，「科技新貴正在掌控未來！」