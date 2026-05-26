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▲安心亞是少數有公開為潤泰集團代言的藝人。（圖／翻攝自安心亞IG@xinya_an）

▲JR紀言愷曾代言潤泰集團旗下品牌Nautica。（圖／寬宏藝術提供）

潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日凌晨傳出於台北榮總病逝，享壽75歲，消息震撼台灣商界，雖然潤泰集團目前並未公開詳細死因，但尹衍樑近年健康狀況一直備受外界關注，過去曾因血壓問題暈眩送醫，也曾傳出在家中浴室跌倒，隨著消息曝光，不少人也開始重新回顧潤泰集團多年來的品牌經營與代言策略。事實上，過去潤泰很少找代言人，過去少數有找藝人代言的品牌，除了50億大案「竹科潤隆」找安心亞代言外，另一個就是Nautica的JR紀言愷。事實上，相較於其他大型企業集團，潤泰旗下品牌其實並不常長期聘請外部藝人擔任固定代言人，整體行銷風格偏低調，不過近年潤泰集團旗下綠建材品牌「美特耐」系列，則曾由尹衍樑長女、現任潤泰精密材料董事尹崇恩親自擔任代言人，希望藉由家族形象增加品牌信任感，也成為潤泰少見以「企業第二代」為主角的宣傳案例。若提到較具代表性的藝人合作案例，則不得不提2019年新竹50億建案「竹科潤隆」，當時潤隆建設邀請女神安心亞擔任代言人，替建案宣傳加持，成功炒熱市場話題。據當時公開資訊，該案自開賣後銷售突破95%，甚至兩房產品全數完售，潤隆建設後續還特地舉辦「安心95成」活動，邀請安心亞與主持人張立東一同出席，成為當時房市熱門話題之一。除了建案代言之外，潤泰旗下相關時尚品牌與百貨活動，也曾邀請藝人參與宣傳，例如過去Nautica Competition系列就曾找來JR紀言愷擔任代言人，透過藝人形象增加年輕族群曝光度，此外潤泰旗下商場與專櫃活動，也不時會邀請品牌好友、藝人與KOL站台，雖然不像其他集團高調操作明星行銷，但仍持續透過娛樂話題維持品牌能見度。不少業界人士認為，潤泰集團長年較少大規模操作明星代言，其實也與尹衍樑本人低調務實的經營風格有關，相較於砸重金找明星曝光，潤泰更偏向以產品品質與企業口碑作為核心。如今隨著尹衍樑辭世，外界除了關注接班布局與集團未來發展，也開始重新回顧這位台灣重量級企業家，如何打造出與眾不同的企業文化與品牌路線。◾姓名：尹衍樑（Samuel Yin）◾生卒年：1950年8月16日－2026年5月26日（享壽76歲）◾學歷：文化大學史學系、台大商學碩士 、政大企管博士、多所大學名譽博士。◾家庭：妻子王綺帆，育有1女尹崇恩、1子尹崇堯（掌南山人壽董座）。◾經歷：1991年接掌潤泰集團，帶領集團由紡織業跨足營建住宅、零售百貨、金融保險（南山人壽）、生技醫療等領域，集團總資產逾6兆元。◾成就：30億元籌設「唐獎」，被譽為「東方諾貝爾獎」。◾學術、工程：擁有多國專利，曾獲工研院院士等榮譽。